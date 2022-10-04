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2021 yılı kripto para birimleri için bir yükseliş yılıyken 2022 yılında ayı piyasasını yaşıyoruz. Ancak uzman isimler düşüşlerde yapılan alımların, yükseliş zamanlarında büyük getiriler sağlayabileceğini ifade ediyor. Bu noktada analistler, piyasa değeri büyük altcoin’lerden bazılarında ralli başladığında ciddi artışlar görülebileceğini dile getiriyor. Bu altcoin’lere bir göz atalım:

Ripple (XRP): Ripple yaklaşık olarak 2 yıldır ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bir dava süreci içinde. Analistler bu dava sürecinin 2023 yılında biteceğini düşünüyor ve bu sebeple XRP fiyatında orta vadede bir artış olabileceği ifade ediliyor. Uluslararası ödemelerde kullanılması açısından yatırımcının dikkatini çeken XRP yazının kaleme alındığı sırada 0,46 dolardan işlem görüyor. Ayrıca XRP ATH seviyesini 4 Ocak 2018 tarihinde 3,84 dolar kırmış ve 2021 yılındaki rallide yeni bir rekora imza atamamıştı.

Polkadot (DOT): Polkadot, kripto alanındaki en güvenli ve yenilikçi ağlardan biri olarak görülüyor. Analistlere göre Polkadot platformu yatırımcıları büyük ilgisine sahip ve bu da DOT token’ın fiyatının 2023 yılında bir artışa geçebileceği yorumlarının yapılmasına sebep oluyor. Ayrıca uzman isimlere göre Web3 alanının artan popülaritesi ve gelişimi ile Polkadot, piyasadaki en popüler kripto para birimlerinden biri olarak ortaya çıkma potansiyeline sahip. DOT yazının kaleme alındığı sırada 6,44 dolardan işlem görüyor.

Ethereum (ETH): Ethereum’un fiyatı, Merge yükseltmesinin başlatılmasından hemen sonra düştü. Öncesinde ise gözle görülür bir yükseliş yaşamıştı. Analistlere göre ETH, önümüzdeki aylarda pek çok fırsat sunma niteliğine sahip. ETH 2.0’ın özellikle orta ve uzun vadede fiyat üzerinde etkili olacağı düşünülüyor ve bu sebeple analistler 2023 yılında artış bekledikleri popüler altcoin’ler arasına ETH’u da dahil ediyor. ETH yazının kaleme alındığı sırada 1.348 dolardan işlem görüyor.

Polygon (MATIC): Polygon, tüm ETH ağını birbirine bağlayan bir yan zincir olarak Ethereum’a yardımcı bir platform olarak nitelendiriliyor. MATIC, Ethereum ağını ölçeklendirmeye ve blok zincirinin yaygın olarak benimsenmesini engelleyecek verimsizlikleri çözmeye yardımcı olmak için kendi hisse kanıtı blok zincirini ve Commit Chain bağlantısını kullanıyor. Analistlerin 2023 yılında artış beklediği MATIC yazının kaleme alındığı sırada 0,82 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak analistler piyasa değeri bakımından büyük olan altcoin’ler arasında; Decentraland (MANA), Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’da (SHIB) da artış beklediklerini ifade ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.