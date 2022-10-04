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Bitcoin fiyatının ara yükselişlerde 20.000 doları aşması alışılmış bir şey oldu. Ancak bu sefer duygu durumu farklı. On-chain veriler de artık daha fazla umut aşılıyor. Kripto para yatırımcıları heyecanla artık dibin kesinleşmesini bekliyor. Bu arada OPEC günlük petrol üretimini azaltmayı planlayan bir teklif önerdi, küresel enflasyon için bu hiç iyi değil. Gelin son gelişmeleri ve beklentileri hem temel hem de teknik taraftaki verilerle ele alalım.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Temel tarafta gelen veriler merkez bankalarının sıkılaşma politikasına devam edeceği yönünde. Avrupa Birliği hem enflasyon hem de bunun etkisini artıran Euro değer kaybıyla mücadele ediyor. Bu durum bizim pek yabancısı olduğumuz bir konu değil. TL’nin dolar karşısında erirken bir yandan enflasyonun daha şiddetli arttığını gördük, görüyoruz. Avrupa Birliği için %10 ve üzerindeki enflasyon rakamları çok daha ciddi sonuçlar doğuruyor. Avrupa Merkez Bankası gecikmeli de olsa hızlı faiz artışlarına başladı ve daha şimdiden 100bp artışlar konuşuluyor.

Öte yandan bugün SUUD, Rusya lehine bir kararı destekledi. Petrol üretiminin azaltılması ve varil fiyatının artması hedefleniyor. ABD ve AB bu karardan hoşlanmayacak ancak bu fırsat dönemini en iyi şekilde geçirme topraklarından petrol fışkıran ülkelerin de hakkı? Veya hakları olduğunu düşünüyorlar. Önümüz kış ve özellikle AB bölgesinde yakıt fiyatlarının artması enflasyonu ciddi anlamda yukarı çekebilir. Bu durum Fed’in (doların değerini korumak için ECB faiz artışlarına cevap olarak) faizleri artırmaya devam etmesi anlamına geliyor.

BM ise devam eden hızlı faiz artışlarının daha küçük ülkelerde yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Kışı geçirmek için mücadele eden devletler bunu ne kadar önemseyecek? Bunu kestirmek güç ancak Fed politikasında 1-2 yıl içinde değişikliğe gitmeyeceğinin net sinyallerini verdi. Yani temel analiz bize Bitcoin, kripto para fiyatlarının artmasının güç bir ihtimal olduğunu söylüyor.

Fakat ilk defa resesyonla karşılaşacak (muhtemelen küresel resesyon gerçek olacak) Bitcoin’in nasıl bir cevap vereceğini bilmiyoruz. Eğer merkez bankalarına güvensizlik dünya vatandaşlarını kripto paralara yönlendirirse piyasalar yükselir. Peki o halde, enflasyon artmaya başladığında neler konuşulduğunu hatırlayalım. Bitcoin’in enflasyondan korunma aracı için kullanılacağı düşüncesi ortaya atılmıştı fakat öyle olmadı. Bakalım resesyonun sonuçları ne olacak.

Kripto Paralar Uzman Yorumu

Santiment’ten alınan verilere göre, borsalardaki genel arz önemli seviyelere düştü. Makro ekonomik gelişmeleri bir kenara bırakırsak on-chain tarafında umut veren gelişmeler var. Aslında, BTC‘nin borsalardaki arzı dört yılın en düşük seviyesine düştü ve böylece piyasa genelindeki satış risklerini daha da azalttı. Santiment tarafından yapılan yorum yatırımcılara umut aşıladı.

“2018’den bu yana ilk kez borsalarda %9’dan az BTC olması, boğalar için iyi bir güven işareti.”

Bu, kripto para yatırımcıları için yükseliş momentumunu destekliyor. Ancak kripto para borsalarından çıkışlar yavaşladı. Bloomberg’den alınan verilere göre, kripto borsalarında işlem gören fonlardan çıkış yapan para, üçüncü çeyrekte 2. çeyreğe kıyasla %97 yavaşladı.