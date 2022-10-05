Eylül ayı içerisinde yaşadığı ciddi artış ile en çok kazandıranlar listesine giren altcoinde yükseliş ivmesi devam edecek mi? Metriklerde son durum!

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Maker DAO’nun token’ı, Maker Coin (MKR) Eylül ayının en düşük seviyesinden %43 oranında bir yükselişin ardından en çok kazananlar listesine girdi.

Yükselişe TVL Desteği

MKR’nin mevcut yükselişi, Maker DAO’nun kilitli toplam değeri (TVL) tarafından desteklendi. Kripto para birimi Aralık 2021’in başında 19.75 milyar dolara ulaşmıştı, ancak o zamandan beri piyasanın genel koşullarından dolayı fiyatında ciddi düşüşler yaşandı. TVL çıkışları Mayıs ayı içerisinde LUNA ve UST çöküşünün tetiklediği FUD tarafından yüksek oranda yükselmişti. Bu durum, borç verme havuzlarında ve likidite protokollerinde kilitlenen toplam değer üzerindeki boğa ve ayı piyasalarının etkisini yansıtıyor.

Bir piyasa düşüşünü tetikleyen beklenmedik piyasa olayları, likidite havuzu çıkışlarına neden olma eğiliminde. Mayıs ayı içerisinde yaşanan UST ve LUNA’nın çökme olayı, protokollerin kilitli toplam değerini (TVL) etkileyen ideal bir örneği olarak gösterilebilir. Maker DAO’nun TVL’si, ikinci çeyrekteki piyasa çöküşünün birçok yatırımcıyı fonlarını çekmeye zorlamasıyla ciddi bir darbe aldı. Ancak protokolün TVL’si son birkaç haftadır dengeleniyor.

MKR’de Adres Sayısı

Maker DAO’nun TVL değerlendirmesi, bazı zincirleme gözlemleri yansıtıyor. Örneğin MKR’nin akıllı sözleşmelerdeki arzı, Nisan sonunda 6 aylık bir zirveden düştü. Bu sayı Haziran ortasına kadar %39.38 oranına denk gelen bir düşüşe kadar uzadı. Ayrıca MKR’nin arzının çoğu hala adreslerin ilk %1’inde tutuluyordu. Yukarıda bahsedilen metriklerin çoğundan farklı olarak, son altı ayda ters bir performans kaydeden tek metrik, ilk %1’lik adreslerin arzıydı. En iyi adresler, altı aylık dönemde bakiyelerini %95,63’ten %95,96 oranına kadar yükseltmeyi başardı.

MKR’nin fiyatı yazının kaleme alındığı tarihte 0,81 ABD dolarından işlem görüyor ve bu fiyat 2022’nin en düşük seviyesinden önemli bir toparlanmayı gösteriyor. Ekim ayının başından bu yana kripto para birimi yaklaşık %7,81 oranında arttı. Ayrıca hem hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) hem de göreceli güç endeksi (RSI) son birkaç gün içinde daha yüksek güç gösterdi.