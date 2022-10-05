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Avrupa Parlamentosundan Altın Değerinde Kripto Adımı! Her Şey Değişiyor!

Avrupa parlamentosu yaptığı son oylamayla birlikte kripto para alanında devrim niteliğinde bir karar alarak geleceği şekillendiriyor.
01:00
5 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupa Parlamentosu, kripto para birimleri için daha koordineli ve adil bir vergilendirme sistemi ve vergi kaçakçılığı örneklerini azaltmaya yönelik daha sağlam bir yaklaşımı kolaylaştırmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanma lehinde oy kullandı. Avrupa Parlamentosu üyelerinin %80’inden fazlası karar lehinde oy kullandı

Parlemento Olumlu Yaklaştı

Avrupa Parlamentosu Üyesi Lídia Pereira tarafından hazırlanan karar tasarısı, Avrupa Parlamentosu Üyelerinin (MEPs) %80’inden fazlasının lehte oy kullanmasıyla parlamentoda olumlu karşılandı. 705 Avrupa Parlamentosu üyesinden sadece 7’si karar aleyhinde oy kullanırken, 47’si katılmadı, 566’sı ise karar lehinde oy kullandı.

Avrupa Parlamentosu gelişmeyi Salı günü yaptığı bir basın açıklamasıyla duyurdu. Karar, AB ülkeleri genelinde kripto para birimi endüstrisi söz konusu olduğunda vergilendirme alanına kesin bir yanıt veriyor.

Kripto para birimlerinin adil ve şeffaf bir vergilendirme sistemine tabi tutulması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca kararda küçük yatırımcılar ve işlemler de dikkate alınıyor. Basın açıklamasına göre, bu yatırımcı kategorisi biraz daha ılımlı bir vergi uygulamasına tabi tutulmalı.

Kararın bu bölümünün uygulanmasını sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonu görevlendirildi. Komisyon, AB genelindeki ülkelerdeki kripto vergilendirmelerinin niteliğini değerlendirecek. Buna ek olarak, vergi kaçakçılığının azaltılmasını sağlamak için her üye devlet tarafından kullanılan önlemleri değerlendirecek.

Blok Zincir Desteği

Ayrıca karar, kripto varlıklarının ne olduğuna dair genel kabul görmüş bir fikir oluşturmayı da amaçlıyor. Ek olarak, hangi varlıkların evrensel olarak vergiye tabi kabul edildiğini tanımlamayı amaçlamakta. Bu, AB ülkeleri arasındaki tanımlardaki belirsizliği hafifletmeye yardımcı olacak.

Kripto para birimleri için daha verimli bir vergi sistemi çağrısında bulunmanın yanı sıra, karar vergi kaçakçılığıyla mücadelede blok zincirinden de yararlanmak istiyor. Avrupa Parlamentosu basın açıklaması, vergi kaçakçılığını kontrol etmede blok zincirinin potansiyel etkinliğini kabul etti.

Blockchain’in benzersiz özellikleri, vergi tahsilatını otomatikleştirmek, yolsuzluğu sınırlamak ve maddi ve maddi olmayan varlıkların sahipliğini daha iyi tanımlamak için yeni bir yol sunarak mobil vergi mükelleflerinin daha iyi vergilendirilmesini sağlayabilir, karar tasarısı ise bunu savunuyor.

Vergi kaçakçılığı birçok ülkenin mücadele etmeye çalıştığı bir tehdit olmaya devam ediyor. Özellikle kripto para sektöründe, sektörün henüz emekleme aşamasında olması nedeniyle daha dikkatli adımlar atılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz ay ABD Adalet Bakanlığı, IRS’ye bazı kripto vergi kaçakçılarının peşine düşmesi için bir emir verdi.

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