Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için yeniden harekete geçti. Musk, Twitter'ı özel bir projesini hızlandırmak için almak istediğini açıkladı.

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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı satın alma anlaşmasından çekilme kararından geri adım atarak, Twitter yönetimine yeniden satın alma teklifinde bulundu.

Twitter Hisselerine ve DOGE’a Elon Musk Dopingi

Elon Musk, 4 Ekim’de Twitter‘ı satın alma sürecini resmen yeniden başlattı. Musk, popüler sosyal medya platformunu satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşmaya devam edeceği ve hisse başına 54,20 dolardan satın almayı teklif etti. Dünyanın en zengin insanının teklifinin ardından açıklama yapan Twitter “Şirketin niyeti işlemi hisse başına 54,20 dolardan kapatmaktır” dedi.

Musk’ın şirketi satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşmaya devam edeceğine dair haberler üzerine Twitter’ın hisseleri yüzde 20’nin üzerinde yükselerek 50 doları geçti. Ünlü milyarderin Twitter’ı satın alma girişimi yalnızca hisselerini değil aynı zamanda en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in de (DOGE) yükselmesine neden oldu. Musk’ın desteklediği DOGE, haberin üzerine 0,06065 dolardan 0,06566 dolara kadar çıktı. Dogecoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,92 yükselişle 0,06493 dolardan işlem görüyor.

X Projesini Hızlandırmak için Kullanılacak

Elon Musk, 1999 yılında çevrimiçi ödeme sistemleri için x.com’u satın almış, domain zaman içerisinde PayPal yönetimine geçmişti. 2017 yılında domaini geri alan Musk, bugün yaptığı açıklamada Twitter’ı satın almasının x.com projesini hızlandıracağını belirtti.

Musk’ın Twitter’ı “The Everything App” olarak tanımladığı x.com’u projesini hızlandırmak için kullanacağını belirtmesi üzerine Dogecoin’i de bu projeye dahil edeceği spekülasyonları yapılmaya başlandı. Twitter’daki Dogecoin topluluğu DOGE’un projede ödeme aracı olarak kullanılacağını iddia ederek projenin ödeme tarafını popüler altcoin’in dolduracağını öne sürdü. Musk’tan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmese de DOGE’a olan desteği bu iddiayı kısmen doğruluyor. Bilindiği gibi ünlü milyarderin Tesla ve Space X şirketlerinin satışa sunduğu bazı ürünlerinin satışında DOGE kabul ediliyor.