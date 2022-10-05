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Popüler altcoin Litecoin’in (LTC) son dönemlerde oldukça yüksek hareketlilik devam ediyor. Kripto para birimi bir metriğinde görülen zirve ile yeniden gündemde. Beklenen artış gelecek mi?

LTC’de Hash Zirvesi

Litecoin’in hash oranı CoinWarz’dan elde edilen verilere göre 22 Eylül tarihinde 531,4427 TH/s ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir veri analiz şirketi olan Santiment’ten gelen verilere göre son 30 gün içerisinde LTC’nin en çok günlük aktif adreslere sahip kripto para birimleri listesinde üçüncü sırada yer aldığını da göstermişti. Ayrıca geçen ay içerisinde 269,540 günlük aktif adresle LTC , 489.770 aktif adresle Ethereum (ETH) ve aynı dönemde 911.030 aktif adresle Bitcoin’in (BTC) hemen arkasında yer alıyordu.

Geçen ay günlük olarak LTC’yi trade yapan benzersiz adreslerin sayısındaki artışa rağmen CoinMarketCap’ten alınan veriler, o dönemde kripto para biriminin fiyatında istikrarlı bir düşüş olduğunu göstermişti. Litecoin 7 Eylül tarihinde 53.51 dolar gibi düşük bir seviyeden işlem gördükten sonra, fiyatı %24 oranında artarak 13 Eylül’de 66.51 dolar seviyesinden işlem görmüştü. Ancak boğaların fiyat artışını sürdürememesiyle, ayılar piyasayı ele geçirdi ve kripto para biriminin fiyatını 55 doların altına iten bir fiyat düşüşü başlattı. CoinMarketCap verilerine göre LTC, son 24 saatte %4 oranında bir mini ralli yaşadı ve işlem hacmini de aynı dönemde %12,45 oranında arttırdı.

LTC Balina İşlemleri

Bununla birlikte Santiment’in verilerine göre Eylül ayında 100.000 doları aşan LTC balina işlemlerinin günlük sayısı önemli ölçüde arttı. İncelenen 30 günlük süre içinde, 100.000 doların üzerindeki işlemler için günlük en düşük sayı, 11 Eylül’de kaydedilen 681 işlem oldu. 1 milyon doların üzerindeki balina işlemleri için, günlük işlem sayısı 12 Eylül’de 616 işlem ile en yüksek seviyeye çıktı ve ardından hızla düştü. Bu yüksek hacimli balina işlemlerine rağmen LTC geçen ay fiyatındaki büyümeyi sürdüremedi.

Ayrıca LTC’nin fiyatı 13 Eylül’de zirve yaptığında ve düşüşe geçtiğinde, kripto para biriminin işlem hacmi o zamandan bu yana %66 oranında düştü. Yaşanan dalgalanmalar nedeniyle holder’ların çoğunun kâr elde edemediği belirtiliyor.

Sonuç olarak, 30 günlük hareketli ortalamada piyasa değeri-gerçekleşen değer (MVRV) oranı, yazının kaleme alındığı sırada -%1 olarak kaydedildi. Ayrıca LTC ağındaki geliştirme faaliyeti 21 Eylül’de 1.12’de zirve yaptı ve ardından %23 oranında azaldı. LTC ağında devam eden durgunlukla birlikte, kripto para biriminin fiyatındaki beklenen önemli artış için, geçen ay kaydedilen günlük etkin adreslerdeki etkisi olmayan artıştan daha fazlası gerekebilir.