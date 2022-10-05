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Coinbase Bu 2 Altcoin’i Listeye Eklerken, 2 Altcoin’i Listeden Çıkardı!

Coinbase, şeffaf bir listeleme süreci için 1 Temmuz 2022 tarihinde başlattığı "Yol Haritası" uygulamasında listeye iki altcoin'i eklediğini, iki altcoin'i ise listeden çıkardığını duyurdu.
10:35
5 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, şeffaf bir listeleme süreci için 1 Temmuz 2022 tarihinde başlattığı “Yol Haritası” uygulamasında listeye iki altcoin’i eklediğini, iki altcoin’i ise listeden çıkardığını duyurdu.

Borsanın Yol Haritasına Dahil Ettiği 2 Altcoin

Dev kripto para borsası Coinbase, bugün yaptığı duyuruda Lido Staked SOL (stSOL) ve Wrapped Axelar‘ı (WAXL) listelemek üzere yol haritasına eklediğini açıkladı.

Kripto para borsasının listelemek için yol haritasına eklediği ilk altcoin olan STSOL, Solana Blockchain’i için Lido DAO tarafından yönetilen likit stake protokolü Lido Staked SOL’un yerel varlığı olarak hareket etmektedir. SOL coin’lerini Lido ile stake eden yatırımcılara Lido doğrulayıcılarıyla SOL stake pozisyonunun zincir üzerinde temsili bir varlık olan stSOL adı verilen varlık verilir. Bu, Solana coin sahiplerinin daha sonra işlem yapabilecekleri veya DeFi ürünlerinde teminat olarak daha fazla kullanım alanı bulabilecekleri stake edilmiş varlıkları üzerinde likidite elde etmelerini sağlar. Özetle stSOL, Lido’ya özgü şekilde stake edilmiş SOL’un token’ize şeklidir.

Coinbase’in yol haritasına eklediği ikinci altcoin olan WAXL ise, Blockchain’ler arası güvenli çapraz iletişim sağlayan Axelar ağının yerel varlığı AXL’nin wrapped’lanmış şekli. WAXL, AXL’ye kıyasla çok daha fazla Blockchain ve protokol üzerinde kullanılabilir.

2 Altcoin ise Yol Haritasından Çıkarıldı

Öte yandan Coinbase, stSOL ve WAXL’ı yol haritasına dahil ettiğini açıklarken, Audius (AUDIO) ve Raydium‘u (RAY) yol haritasından çıkardığını aktardı. Kripto para borsasının listelemek üzere yol haritasında şu anda  Hedera (HBAR), Illuvium (ILV), Wrapped Axelar (WAXL), Pangolin (PNG) ve Lido Staked SOL (STSOL) yer alıyor.

Bu noktada yatırımcıların Coinbase’in yol haritasına dahil ettiği her altcoin için listeleme garantisi vermediğinin farkında olmaları gerekiyor. Söz konusu listedeki altcoin’lerin listeden çıkarılması, yerlerine yenilerinin eklenmesi veya direkt listelenmeleri konusu tamamen kripto para borsasının insiyatifindedir.

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