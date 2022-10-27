Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti popüler bir altcoin için önemli gördüğü detayı takipçileriyle paylaştı. En büyük kripto paralar arasında yer alan ve yoğun ilgi gören bir altcoinin kritik seviyeyi aşamaması halinde önemli ölçüde eriyeceğini düşünüyor. Yakın zamanda önemli bir güncelleme atlatan bu kripto para kendisinden beklenen performansı gösterememişti.

ADA Coin

Yaygın olarak takip edilen analist ve trader Jason Pizzino, piyasa değerine göre sekizinci en büyük kripto varlığının fiyatında ciddi düşüşler görülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Pizzino, 278.000 YouTube abonesine, Cardano’nun mevcut fiyatın üzerinde konsolide olmadığı sürece bu ayın başlarında ulaştığı 22 ayın en düşük seviyesinin daha da altında yeni bir dip görebileceğini söylüyor.

“Burada son kapitülasyon bölgemiz vardı 0,17 dolar ile 0,33 arasında. Şimdiye kadar 0,33 dolara ulaştık. ADA bu önceki destek bölgelerinin üzerine çıkamazsa daha da aşağıya düştüğünü görebiliriz. Bu seviyeler 0,4 ile 0,41 dolar aralığıdır. Bu bölgelerin üzerinde konsolide olması gerekiyor.”

Cardano, son yedi günde %10’un biraz üzerinde bir artışla, yazı yazıldığı sırada 0,4052 dolardan işlem görüyor.

ADA Coin Analist Yorumu

Kripto analisti Cardano‘nun yükseliş eğilimini teyit etmesi için 0,5 dolar ile 0,7 dolar arasındaki direnç bölgesinin üzerine çıkması gerektiğini söylüyor. Şimdilik Bitcoin fiyatı 20.500 dolara doğru yeniden gevşediği için önümüzdeki saatlerde bunun olması pek mümkün görünmüyor. Pizzino şunları söyledi;

“Yani 0,33 dolar en düşük seviye olabilir. Ancak bekleyip 0,41 doların üzerinde bir konsolidasyon teyidi alıp almadığımızı ve ardından 0,51 doları kırıp kırmadığını görmeliyiz. Burası Fibonacci ölçeğinde %50 seviyesidir. Dolayısıyla 0,50 ve 0,70 dolar, ADA’nın yükselişe geçmesi için ADA’nın üzerine çıkmaya başlayacağı kilit seviyelerdir.”

Vasil hard fork tamamlanana kadar ADA yatırımcıları fiyata büyük bir destek verdi. Mayıs ayındaki çöküşten ADA Coin en az zararla kurtuldu. Ancak coşkunun azalmasıyla alıcıların iştahı da aniden kesildi. Vasil’in uzun vadede Cardano’ya büyük faydalar sağlayacağını düşünürsek yaşanacak geri çekilmenin iyi alım fırsatları sunabileceğini en azından uzun vadede söyleyebiliriz. Elbette kripto paralar sürprizlerle doludur ve bir sabah ADA Coin fiyatının 0 doları görmeyeceğinin garantisi bulunmuyor. Buna en iyi örnek Mayıs ayındaki Terra faciası olacaktır.