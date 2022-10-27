Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


İlk 10’daki Altcoin İçin Kıyamet Senaryosu! Kripto Para Analisti Uyardı!

Popüler kripto para analistlerinden biri ADA Coin fiyatı için görüşlerini paylaştı.
22:57
27 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti popüler bir altcoin için önemli gördüğü detayı takipçileriyle paylaştı. En büyük kripto paralar arasında yer alan ve yoğun ilgi gören bir altcoinin kritik seviyeyi aşamaması halinde önemli ölçüde eriyeceğini düşünüyor. Yakın zamanda önemli bir güncelleme atlatan bu kripto para kendisinden beklenen performansı gösterememişti.

ADA Coin

Yaygın olarak takip edilen analist ve trader Jason Pizzino, piyasa değerine göre sekizinci en büyük kripto varlığının fiyatında ciddi düşüşler görülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Pizzino, 278.000 YouTube abonesine, Cardano’nun mevcut fiyatın üzerinde konsolide olmadığı sürece bu ayın başlarında ulaştığı 22 ayın en düşük seviyesinin daha da altında yeni bir dip görebileceğini söylüyor.

“Burada son kapitülasyon bölgemiz vardı 0,17 dolar ile 0,33 arasında. Şimdiye kadar 0,33 dolara ulaştık. ADA bu önceki destek bölgelerinin üzerine çıkamazsa daha da aşağıya düştüğünü görebiliriz. Bu seviyeler 0,4 ile 0,41 dolar aralığıdır. Bu bölgelerin üzerinde konsolide olması gerekiyor.”

Cardano, son yedi günde %10’un biraz üzerinde bir artışla, yazı yazıldığı sırada 0,4052 dolardan işlem görüyor.

ADA Coin Analist Yorumu

Kripto analisti Cardano‘nun yükseliş eğilimini teyit etmesi için 0,5 dolar ile 0,7 dolar arasındaki direnç bölgesinin üzerine çıkması gerektiğini söylüyor. Şimdilik Bitcoin fiyatı 20.500 dolara doğru yeniden gevşediği için önümüzdeki saatlerde bunun olması pek mümkün görünmüyor. Pizzino şunları söyledi;

“Yani 0,33 dolar en düşük seviye olabilir. Ancak bekleyip 0,41 doların üzerinde bir konsolidasyon teyidi alıp almadığımızı ve ardından 0,51 doları kırıp kırmadığını görmeliyiz. Burası Fibonacci ölçeğinde %50 seviyesidir. Dolayısıyla 0,50 ve 0,70 dolar, ADA’nın yükselişe geçmesi için ADA’nın üzerine çıkmaya başlayacağı kilit seviyelerdir.”

Vasil hard fork tamamlanana kadar ADA yatırımcıları fiyata büyük bir destek verdi. Mayıs ayındaki çöküşten ADA Coin en az zararla kurtuldu. Ancak coşkunun azalmasıyla alıcıların iştahı da aniden kesildi. Vasil’in uzun vadede Cardano’ya büyük faydalar sağlayacağını düşünürsek yaşanacak geri çekilmenin iyi alım fırsatları sunabileceğini en azından uzun vadede söyleyebiliriz. Elbette kripto paralar sürprizlerle doludur ve bir sabah ADA Coin fiyatının 0 doları görmeyeceğinin garantisi bulunmuyor. Buna en iyi örnek Mayıs ayındaki Terra faciası olacaktır.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Bu Altcoin 1 Milyar Dolar Ekledi! Kripto Paralar Yeşile Döndü!
Bu Altcoin 1 Milyar Dolar Ekledi! Kripto Paralar Yeşile Döndü!
Kritik Direnç Kırıldı! İlk 10’daki Altcoin İçin Hedef Burası!
Kritik Direnç Kırıldı! İlk 10’daki Altcoin İçin Hedef Burası!
İlk 10’daki Altcoin’in Kurucusu Açıkladı! 1 Milyar Kullanıcıya Böyle Ulaşacağız!
İlk 10’daki Altcoin’in Kurucusu Açıkladı! 1 Milyar Kullanıcıya Böyle Ulaşacağız!
Cardano (ADA) Coin Geleceği! ADA 2023-2030 Fiyat Tahmini!
Cardano (ADA) Coin Geleceği! ADA 2023-2030 Fiyat Tahmini!
Cardano (ADA) ve Ripple’da (XRP) Kırmızı Alarm! Düşüş Kapıda Mı?
Cardano (ADA) ve Ripple’da (XRP) Kırmızı Alarm! Düşüş Kapıda Mı?
Santiment’ten İddialı Tahmin: Bu Altcoin 3 Ay İçinde 2 Katına Çıkacak!
Santiment’ten İddialı Tahmin: Bu Altcoin 3 Ay İçinde 2 Katına Çıkacak!
Cardano’dan (ADA) Yeni Gelişme! Fiyata Etkisi Olacak Mı?
Cardano’dan (ADA) Yeni Gelişme! Fiyata Etkisi Olacak Mı?
İlk 10’daki Bu Kripto Para 0,32 Dolara Kadar Düşebilir!
İlk 10’daki Bu Kripto Para 0,32 Dolara Kadar Düşebilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
NFT Yatırımcılarına Müjde! Dev Platform Ücretleri Sıfırladı!
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022