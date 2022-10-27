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  •   11 Doları Görebilir! Bu Altcoinde Yükseliş Sinyalleri Geliyor!

11 Doları Görebilir! Bu Altcoinde Yükseliş Sinyalleri Geliyor!

Altcoinlerde hafif yükselişler başladı ancak ralliler için şartlar henüz olgunlaşmadı. Bu altcoin BTC performansına bağlı olarak 11 dolara kadar tırmanabilir.
21:13
27 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılar Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesiyle altcoinlerde yeni fırsatlar arıyor. Kripto para piyasalarının kümülatif değeri yeniden 1 triyon dolar eşiğinde. Geçtiğimiz günlerde 920 milyar dolara kadar düşen kripto paralar son toparlanmadan payına düşeni aldı. Özellikle Dogecoin gibi altcoinler Twitter satışıyla birlikte ciddi artışlar yaşadı. Peki hangi altcoin 11 doları hedefleyebilir?

Axie Infinity (AXS)

Bitcoin fiyatındaki artışla birlikte AXS Coin yatırımcıları %14 kazanç elde etti. Kilidi açılacak AXS’lerle ilgili ortaya atılan karmaşık iddialar popüler metaverse altcoinin beklenenden daha fazla satışlar karşılaşmasını sağladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde, 10,1 dolarlık direnç bölgesi grafiklerde sıcak bir mücadele alanı olabilir. Bitcoin’in getirdiği pozitiflik ve kilidi açılan varlıklar şimdilik korkuyu azaltmış gibi görünüyor.

AXS Token yazı hazırlandığı sırada 9,24 dolardan alıcı buluyor. 881 milyon dolarlık piyasa değeriyle AXS en büyük 57’nci kripto paradır. Günlük işlem hacmi ise %20 düşüşle 120 milyon dolarda bulunuyor. Dün kripto para piyasalarının 120 milyar dolar üzerinde hacim oluşturduğunu ve bugün 80 milyar dolara gerilediğini düşünürsek bu gerileme pek şaşırtıcı değil.

AXS Coin Yorum

Axie Infinity bir önceki hafta 11,28 dolardan 8,18 dolara kadar indi. Bu harekete dayanarak, bir dizi Fibonacci geri çekilme seviyesi (sarı) çizildi. 38,2’lik geri çekilme seviyesi 9,36 seviyesindeydi ve bu seviye yazı hazırlandığı sırada kırıldı. Beyaz ve mavi ile vurgulanan bir yükseliş bayrağıydı, ancak formasyonun kendisi ideal değildi. Bayrağın üzerinde bir kırılma muhtemelen AXS’nin 10,2-10,4 dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor. Nihai hedef ise 11 doların üzeri olacak.

2 saatlik grafikteki RSI 60’ın üzerindeydi ve güçlü bir yükseliş ivmesi gösterdi. Geçtiğimiz birkaç gün boyunca OBV de daha yüksek düşük seviyeler kaydetti. Bu da bu dönemde alım hacminin daha güçlü olduğu anlamına geliyordu. AXS‘nin Ağustos ortasından bu yana daha yüksek bir zaman diliminde düşüş trendi içinde olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak yükseliş hareketinden önce bir birikim aşamasının olmaması, bu trendin muhtemelen değişmediğini gösterdi. Şimdilik Bitcoin’in 20.500 dolar üzerinde kalması ve 22.500 doları hedeflemesi gerekiyor. Bu senaryoda altcoinlerine neredeyse tamamı hedeflediği bölgeye ulaşmak için Bitcoin’in önümüzdeki günlerde göstereceği performansa odaklanacaktır.

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