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  •   Son Dakika! Elon Musk Sonunda Açıkladı: “Twitter’ı Almamın Asıl Sebebi..!”

Son Dakika! Elon Musk Sonunda Açıkladı: “Twitter’ı Almamın Asıl Sebebi..!”

Tesla CEO'su  Elon Musk, bugün paylaştığı tweet'te, Twitter'ı satın almasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
16:58
27 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tesla CEO’su  Elon Musk, bugün paylaştığı tweet’te, Twitter’ı satın almasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nefret Söylemi: İnsanlık ve İfade Özgürlüğü!

Elon Musk, Twitter’ı neden aldığına ve reklam politikasına dair çok fazla asılsız söylentinin yazılıp çizildiğini ve birçoğunun gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Milyarder isim Twitter’ı almasının nedeni olarak insanlığın şiddete baş vurmadan, fikirlerini sağlıklı bir şekilde paylaşabilecekleri ortak bir dijital platform yaratmak olduğunu ifade etti. Sosyal medyanın yanlış amaçlarla kullanıldığında tehlikeli bir araç olabileceğini vurgulayan Musk, sosyal medya platformlarının aşırı sağ ve sol kesimlerde polarizasyonu ve nefreti körüklediğini söyledi.

TV ve gazetelerin para ve çıkar uğruna, ortaya çıkan farklılıkları manipüle ettiklerini ifade eden Musk, bu yüzden farklı düşünen gruplar arasında diyalog imkanının ortadan kalktığını iddia etti. Musk, Twitter’ı almasının arkasındaki nedenin para olmadığını söyledi. Musk’ın hedefi politik ve diğer farklılardan kaynaklanan nefret ortamına son vermek. Musk ayrıca, çok sevdiği insanlara ve insanlığa hizmet etmek için böylesi bir adım attığını kaydetti.

Reklam Politikası!

Musk, ifade özgürlüğüne inandığını ancak nefret söylemlerine asla tahammül edilmeyeceğini söyledi. Musk’a göre platform herkesin ilgi alanı, hobileri ve merak ettiği konuları takip edebileceği hoşgörü ve sağ duyunun hüküm sürdüğü bir yer olacak. Reklam konusuna da değinen Musk, doğru şekilde yapılan insanlara ve insanlığa faydalı olacak reklamların önemine değinirken, platformun spam niteliğindeki reklamlara yer vermeyeceğinin altını çizdi.

Musk, Twitter’ın hem büyüme hem de girişimciliği destekleyen dünyanın en saygın reklam platformu olacağını iddia etti. Tesla CEO’su sözlerini ” Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Hadi hep beraber olağanüstü bir şey inşa edelim” ifadesiyle bitirdi.  Musk’ın Twitter hamlesi özellikle Dogecoin (DOGE) fiyatını yaklaşık yüzde 20 oranında yükseltti.

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