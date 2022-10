Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin, 25 Ekim’de yaptığı sürpriz çıkışı sürdürerek bir kez daha 20 bin doların üzerine oturdu. Yatırımcılar BTC’deki yükselişin geçici mi yoksa kazanımlarını koruyarak devam edecek olan bir yükseliş olup olmadığını sorgularken, Ravencoin için beklentiler ne yönde, RACA coin yorum ve REEF coin yorumlarını sorgulamakla meşgul. Dilerseniz tüm bu sorunların yanıtlarının yer aldığı “Ravencoin için Beklentiler Ne Yönde? RACA Coin Yorum ve REEF Coin Yorum” başlıklı yazımıza başlayalım.

Ravencoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Ravencoin (RVN), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,64 gibi görece düşük bir çıkışla 0,03193 dolardan alınıp satılıyor. 377.3 milyon dolar piyasa değeri ile Ravencoin, 20 Şubat 2021’de 0,2854 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 88 altında işlem görüyor.

Ethereum’un The Merge ile Proof of Work’ten Proof of Stake’e geçişi ile ETH madenciliğini bitirmesinin ardından madencilerin yöneldiği altcoin’lerden biri olan Ravencoin için sırada ne olduğu konusunda birçok spekülasyon söz konusu. Bu bağlamda algoritmik fiyat tahmin platformlarının sağladığı RVN öngörülerine bakılabilir. En büyük algoritmik fiyat tahmin platformlarından birisi olan WalletInvestor, Ravencoin’in bir yıl içerisinde 0,00220 dolara düşeceği öngörüsünü sunarken, bir diğer algoritmik fiyat tahmin platformu Coincodex RVN‘nin bir ay içerisinde 0,018723 dolara düşeceğini öngörüyor.

RACA Coin Yorum ve REEF Coin Yorum

Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1’e yakın düşüşle 0,0002548 dolardan işlem gören RadioCaca protokolünün yerel varlığı RACA coin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 0,01189 dolarla 14 Kasım 2021 tarihinde kaydedildi. O tarihten beri sürekli olarak değer kaybeden RACA, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 97 altında işlem görüyor.

RadioCaca’yı diğer önemli teknolojik yenilikler ve trendlerle karşılaştırarak RACA coin fiyatının uzun vadede nereye gidebileceğini tahmin etmenin bir bir yolunu sunan CoinCodex, en iyi senaryoda altcoin’in Facebook’un büyümesini takip etmesi halinde 2025 yılında 0,004489 dolara, internetin büyümesini takip etmesi halinde ise 2025 yılında 0,000885 dolara ulaşacağı yönünde öngörü sunuyor. Öte yandan platform, RACA coin’in fiyatının bir ay içerisinde 0,000112 dolara düşmesini bekliyor.

CoinCodex, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,89 düşüşle 0,005647 dolardan işlem gören Reef protokolünün yerel varlığı REEF coin’in ise önümüzdeki bir ay içerisinde 0,002754 dolara düşmesini öngörüyor.

REEF coin‘de ATH 15 Mart 2021 tarihinde 0.05841 dolarla kaydedildi ve altcoin güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 90 altında işlem görüyor.