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  •   Analist “Bu Altcoin Çok Ucuz” Dedi ve Ekledi: Bitcoin ve Binance Coin’i (BNB) Gölgede Bırakacak!

Analist “Bu Altcoin Çok Ucuz” Dedi ve Ekledi: Bitcoin ve Binance Coin’i (BNB) Gölgede Bırakacak!

Kaleo olarak bilinen kripto para analisti ve trader'ı, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin'in hem Bitcoin (BTC) hem de Binance Coin'den (BNB) daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi.
15:30
27 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kaleo olarak bilinen kripto para analisti ve trader’ı, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’in hem Bitcoin (BTC) hem de Binance Coin’den (BNB) daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi.

Analistin İşaret Ettiği Altcoin

Kaleo olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı, 535 binden fazla Twitter takipçisine Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon‘un (MATIC) BTC’ye karşısında önemli bir kırılım hazırlığında olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

MATIC, hala biraz yukarı yönde hareket etmesi gereken bir altcoin. BTC işlem çiftine bakarak ve yakınlaştırarak başlayalım. Mevcut yapı, 2021’in Mayıs ayına kadar uzanan ve daha yüksek bir ayağa hazır görünen bir HTF (Yüksek Zaman Dilimi) bayrak.

Kaleo, MATIC’in çıkış yapmadan önce Bitcoin karşısında hafifçe bir geri çekilmesini beklediğini not ederek, “ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesi) / fiyat keşfine doğru bir hareket olası görünüyor.” eklemesini de yaptı.

Kripto para analisti, MATIC’in BNB karşısında da benzer bir yapı oluşturduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

MATIC şu anda piyasa değerine göre 11’nci en büyük kripto para. Basitçe söylemek gerekirse, değerini ikiye katlaması onu sıralamada ADA’nın önüne zar zor oturtuyor ve böyle bir çıkış ABD doları karşısında MATIC’in ATH yapması için yeterli değil. Burada BTC’de son derece yükseliş var. MATIC/BTC çifti bu kadar yükselişteyken, BTC’yi geride bırakan boğa piyasası ATH’sine yakın bir yere geri dönme şansı olan birkaç projeden biri olması beni şaşırtmaz.

Öte yandan Kaleo, 1 doların altında herhangi bir seviyede işlem gören MATIC oldukça ucuz olduğunu da ekledi.

MATIC’de Son Durum

Kripto para analistinin işaret ettiği Polygon protokolünün yerel varlığı MATIC, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,20 düşüşle 0,9284 dolardan işlem görüyor. MATIC’in son 7 günde ve 30 günde değerini sırasıyla yüzde 10,48 ve yüzde 19,67 artırdığı görülüyor.

Bu noktada MATIC’te ATH’ın 27 Aralık 2021 tarihinde 2,92 dolarla kaydedildiğini de belirtelim.

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