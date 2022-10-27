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Terra Classic’te (LUNC) Endişe Yaratan Gelişme: 200 Milyon!

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi altında önemli hamleler yaparken,  kritik gelişme toplulukta endişe  yarattı.
13:05
27 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi altında önemli hamleler yaparken,  kritik gelişme toplulukta endişe  yarattı

200 Milyon LUNC, Basıldı! İşte Nedeni!

Dün, Terra Luna Classic (LUNC) topluluğunun çeşitli üyeleri, StakeBin’de yatırımcıların LUNC arzını takip etmesine izin veren yeşil bir mum gördükten sonra kafa karışıklığını dile getirdi. Mum, zincirin yaklaşık 200 milyon LUNC bastığını gösteriyordu. Bu gelişme toplulukta, endişeye neden oldu. Daha sonra, Terra Classic zincirini destekleyen bağımsız bir geliştiriciler ekibi olan Terra Rebels üyeleri, yeni basılan LUNC’ların topluluğun 5234 numaralı teklifi onaylamasından kaynaklandığını açıkladı. Özellikle, Zaradar olarak bilinen çekirdek geliştirici Tobias Andersen bunu kanıtlayan bir tweet paylaştı. Bu tweet’te çekirdek geliştirici Edward Kim’in, topluluğu grafikte yeşil bir mum gördüklerinde şaşırmamaları konusunda uyardığını gösteren bir makale yer aldı.

Topluluğun 17 Ekim’de kabul ettiği 5234 sayılı öneri, zincir üzerindeki yakım/vergi oranını %1,2’den %0,2’ye indirdi. Ayrıca, bu teklif ağın geliştirme faaliyetlerini finanse edebilmesi için her LUNC yakım döneminin sonunda (yaklaşık yedi gün) yakımların %10’unun topluluk havuzuna ayrılacağını kabul etti. Bu durum, basılan yeni token’ların nedeni olarak kabul ediliyor. LUNC topluluğunun hedeflerine ulaşabilmesi için finansal destek bu süreçte büyük önem teşkil ediyor. LUNC’ta bugünlerde işler yolunda gitmiyor. Güncel verilere göre, işlem hacmi artarken, yakım oranları giderek azalıyor.

Binance: Yakım Oranları, Alarm Veriyor!

24 saatlik işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, dört hafta içinde dördüncü kez  LUNC yakım işlemini tamamladı. Terra Classic yakım verilerini izleyen Twitter hesabı LUNC Burn’den alınan verilere göre, Binance 1,3 milyar LUNC daha yaktı. Dünyanın en büyük kripto para borsası, son yedi gün içinde LUNC spot ve marj ticaret çiftlerinden alınan ücretleri kullanarak çok sayıda LUNC yaktı. LUNC Burn, Binance’ın 1,3 milyar token yaktığını teyit etti.

 Binance ilk LUNC yakma işleminde, 5.5 milyar token yakmıştı, ikinci hafta ise  2.9 milyar LUNC yaktı. Binance, üçüncü haftada yaklaşık 2.5 milyar token, dördüncü haftada ise 1.3 milyar token yaktı. Binance tarafından yakılan toplam token sayısı 12.3 milyar token’a ulaştı. Ayı piyasası ve düşük işlem hacmi nedeniyle, yakılan token sayısı her hafta azalmakta. LUNC, an itibariyle 0,00023115 dolardan işlem görüyor.  Binance, toplamda 2,82 milyon dolar değerinde LUNC yaktı. Yakılan token sayısının giderek azalması endişe verici.

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