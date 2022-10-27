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Dikkat! Bloomberg ve 2 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: Bu Seviyeler Gelebilir!

Bitcoin (BTC) yeniden yaşam belirtileri göstermeye başlarken, önde gelen analistler fiyat hareketine dair önemli açıklamalarda bulundu. 
12:45
27 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden yaşam belirtileri göstermeye başlarken, önde gelen analistler fiyat hareketine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Martinez: 24.ooo Dolar İçin Bu Şart!

Kıdemli analist Ali Martinez tarafından hazırlanan bir rapora göre, Bitcoin’in 24.000 dolara ulaşması için bazı şartlar var. BTC, an itibariyle 20.718 dolardan işlem görüyor. Analistin BTC grafik analizine göre, haftalık BTC RSI 37’nin üzerine çıktığından, Bitcoin giderek güçleniyor. RSI, BTC’nin hareket ettiği ivmeyi ve hızı ölçen bir indikatördür. RSI, kripto işlemleri için en iyi indikatörlerden biri olarak kabul edilir ve deneyimli trader’ların favorisidir. Bu indikatörün okumasından çıkarılan bilgiler Bitcoin gibi varlıkların aşırı alındığını veya aşırı satıldığını belirlemede kullanılır. Uzmana göre, 21 haftalık hareketli ortalama üzerinde “sürekli bir ilerleme”, Bitcoin fiyatını 24.000 seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalamaya yükseltebilir. Analist Scott Redler, bu hafta başlarında tweet atarak, BTC’nin ivme kazanmaya devam edeceğini belirtti.

Yeni Bloomberg‘e araştırmasına göre, trader’lar Bitcoin’in bu yıl 17.600 ila 25.000 dolar arasında işlem görmeye devam edeceğini tahmin ediyor. Ek olarak, yatırımcılar iflas başvurusunda bulunan Celsius, Three Arrows Capital ve Yuga Labs dahil olmak üzere birkaç kripto para birimi platformuna yönelik son SEC soruşturmalarının sektöre fayda sağlayacağını düşünüyorlar. Yatırımcılar sektöre daha fazla düzenleme geldiğinde, piyasanın daha güvenli hale geleceğini ve genel olarak “daha iyi durumda” olacağını düşünüyorlar.

Makroekonomik Faktörler, Belirleyici Unsur!

Federal Rezerv ve diğer merkez bankaları enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde faiz oranları yükselttiği için kripto para piyasası bu yıl büyük darbe aldı. Bu durum, pek çok yatırımcıyı – özellikle son birkaç yılda yeni girenleri – piyasadan uzaklaştırdı. Özellikle bireysel yatırımcılar, piyasadan adeta kaçtı.

Bu arada, kurumlar son zamanlarda ana oyuncular haline geldi ve potansiyel olarak volatilitenin neden düştüğünü açıklamaya yardımcı oldu. Galaxy Digital EMEA başkanı Tim Grant bu hafta Bloomberg TV’de yaptığı açıklamada, “Makroekonomik şartlar, diğer tüm varlık sınıflarını etkilediği gibi bizi de gerçekten etkiliyor” dedi. Tüm bu gelişmeler, analistleri Bitcoin ve altcoin’lerin potansiyel olarak dibe vurduğuna dair işaretleri deşifre etmeye itti. Bitcoin bu yıl %60 değer kaybederken, S&P 500 yaklaşık %25 düştü.

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