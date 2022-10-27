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SHIB’e Fiyatı Etkileyebilecek 3 Büyük Müjde Geldi! İşte Ayrıntılar!

Shiba Inu (SHIB) uzun bir süredir yerinde sayarken, ortaklıklar, yakımlar ve balina birikimi sayesinde yeni zirvelere ulaşmayı hedefliyor. 
10:45
27 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) uzun bir süredir yerinde sayarken, ortaklıklar, yakımlar ve balina birikimi sayesinde yeni zirvelere ulaşmayı hedefliyor.

Yaklaşık 2 Milyon Dolar!

Önde gelen bir Ethereum (ETH) balinası devasa bir işlemde  1.927.359  (1.92 milyon dolar) değerinde   165.865.688.559 (165.86 milyar) SHIB satın aldı.  Etherscan.io verilerini incelediğimizde, bu işlemden birkaç saat sonra, balinanın ikinci işlemini gerçekleştirdiğini ve 116.100 dolar değerinde 10.000.000.000 (10 milyar) SHIB daha aldığını görüyoruz. Veriler ayrıca Shiba Inu‘nun Ethereum (ETH) ve USD Coin’den (USDC) sonra yukarıda belirtilen balinanın üçüncü büyük varlığı olduğunu ortaya koyuyor. Balina cüzdanında 1.826.751  (1.82 milyon dolar) değerinde 155.866.188.559 (155.86 milyar) SHIB tutuyor.

WhaleStats’a göre, Shiba Inu, ilk 500 ETH balinası arasında dolar değerinde en büyük konuma sahip. En büyük 500 ETH balina cüzdanı artık toplamda 133.187.605  (133.18 milyon dolar) değerinde Shiba Inu tutuyor. Balinaların en popüler köpek temalı kripto para birimine yeniden ilgi duyması, SHIB’in fiyatını bugün daha da yükseltti. Shiba Inu, son 24 saatte  %13,32 artışla an itibariyle 0,00001175 dolardan  işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise 570.375.210  (570.37 milyon dolar) seviyesinde. İlginç bir şekilde balinalar, fiyat artışından önce Shiba Inu’da birikim süreci devam ediyordu. Dün, yeni bir balina 119 milyar Shiba Inu ekledi. 24 Ekim’de, yeni ortaya çıkan bir balina ilk işleminde 3.6 trilyon SHIB aldı. 21 Ekim’de, 15 trilyon Shiba Inu tutan Balina, 96 milyar token daha ekledi. 18 Ekim’de 3.38 trilyon Shib yeni bir cüzdana taşındı.

Yeni Listeleme ve Fireblocks Müjdesi!

Kripto para borsası Bitstamp, ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Bitstamp tarafından yapılan açıklamada şirketin ABD’deki müşteriler için Shiba Inu listelemesi yapacağı duyuruldu. Listelemeler, SHIB fiyatına ivme kazandırıyor. Ayrıca dünya çapında milyonlarca insan, artık Fireblocks kripto ödeme sistemi sayesinde alış verişlerinde Shiba Inu (SHIB) ve Bone ShibaSwap (BONE) ile ödeme yapabilecekler. SHIB’in küresel olarak benimsenmesi büyük önem teşkil ediyor.

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak.

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