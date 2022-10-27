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Popüler Altcoin’de Balina Hareketliliği: Bu Bekleniyor!

Çeşitli Blockchain'lerdeki büyük işlemleri takip eden ve bildiren Whale Alert'e göre, popüler altcoin balinaları üç işlemde 158.71 milyondan fazla token taşıyarak büyük işlemler gerçekleştirdi.
09:15
27 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çeşitli Blockchain’lerdeki büyük işlemleri takip eden ve bildiren Whale Alert‘e göre, Ripple balinaları üç işlemde 158.71 milyondan fazla XRP taşıyarak büyük işlemler gerçekleştirdi.

Balina Hareketliliği

Kripto para balina takipçisi Whale Alert’e göre, Ripple balinaları sadece üç işlemde 158.71 milyondan fazla token taşıdı. Balina takipçisine göre en büyük işlemin değeri 32.63 milyon dolardan fazlaydı ve bu işlemde 68 milyondan fazla XRP hareket ettirildi.

Whale Alert, ayrıca son 6 saat içerisinde kaydedilen ikinci en büyük işlemde yaklaşık 28.4 milyon dolar değerinde 60 milyon XRP’nin hareket ettirildiğini bildirdi. Kripto para balina takipçisine göre ilk iki işlemde hareket ettirilen XRP‘ler Lüksemburg merkezli kripto para borsası Bitstamp‘tan anonim cüzdanlara gönderildi. Yaklaşık 14.2 milyon dolar değerindeki son işlem ise anonim bir cüzdandan Meksika merkezli kripto para borsası Bitso‘ya 30 milyon XRP’nin gönderilmesiyle kaydedildi.

Öte yandan Bitstamp, 25 Ekim’de yaptığı duyuruda ABD merkezli müşterileri için ikinci en büyük köpek temalı kripto para ve piyasa değerine göre 14’ncü en büyük kripto para olan Shiba Inu’yu (SHIB) listelediğini duyurmuştu.

XRP’de Golden Cross Heyecanı

XRP fiyatı da son 24 saat içinde ivme kazanarak yönünü yukarı çevirmiş durumda. Kripto para piyasasının değerinin 1 trilyon doların üzerine çıktığı günde XRP, son 24 saatte kaydettiği yüzde 3’ün üzerinde yükselişle 0,4761 dolardan işlem görüyor. Altcoin, son 7 günün en yüksek seviyesi olan 0,48 dolarla arasındaki farkı iyiden iyiye kapatmış durumda.

Piyasa uzmanları ve analistler, XRP’nin fiyat grafiğinde 15 ayın ardından ilk kez bir Golden Cross görüldüğüne dikkat çekerek altcoin’in fiyatındaki yükselişin hızlanarak devam edebileceği üzerinde duruyorlar. Yatırımcıların ne zaman atağa geçmesi gerektiğini anlamasını sağlayan bir kavram olan Golden Cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı kesmesini ifade eder. Bu terim, yatırımcılar için bir yükseliş sinyalidir.

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