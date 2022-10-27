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  •   Elon Musk’ın Son Hamlesi Balinaları Bu Altcoin’e İtti: Akın Var!

Elon Musk’ın Son Hamlesi Balinaları Bu Altcoin’e İtti: Akın Var!

Ünlü milyarder Elon Musk'ın son hamlesi balinaları popüler altcoin'e itmiş durumda. Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment'a göre altcoin'e balina akını var.
08:15
27 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük köpek temalı kripto parası Dogecoin (DOGE), üst üste ikinci günde yüzde 25’den fazla değer kazanmış durumda. Yazım sırasında DOGE, 10.2 milyar dolar piyasa değeri ile ve günlükte yüzde 17,19 yükselişle 0,07807 dolardan işlem görüyor. Bu, DOGE’un on haftadan beri ilk kez 0,07 doların üzerinde işlem gördüğü anlamına geliyor..

Balina İşlemleri ve İşlem Hacmi Arttı

Son DOGE fiyat rallisinin büyük balina işlemlerinin ortasında gerçekleşiyor olması da dikkat çekiyor. Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment’e göre balinalar, her biri 100 bin doların üzerinde değerde 420’den fazla Dogecoin işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca, Dogecoin için işlem hacmi şaşırtıcı bir şekilde 1.18 milyar dolara ulaştı. Veri sağlayıcısı konuya ilişkin olarak şunları belirtti:

Dogecoin, Ethereum’un son birkaç gündeki kendi çıkışının ardından 10 hafta içinde ilk kez 0,072 doların üzerine çıktı. Hem DOGE balina işlemleri hem de işlem hacmi en son Ağustos ayında görülen seviyelere çıktı. Piyasalar genellikle köpek temalı kripto paralar ayrıştığında kutuplaşır.

Bazı piyasa analistleri, son Dogecoin rallisinin, Elon Musk’ın Twitter anlaşmasını bu hafta nihayete erdireceğinden dolayı yaşandığına inanıyor. Dolayısıyla Dogecoin topluluğu, Twitter’ın yeni sahibinin ünlü milyarder Elon Musk olmasının sosyal medya platformundaki DOGE işlemlerinin önünü açabileceğini belirtiyor. Musk, son birkaç yıldır Dogecoin’in en büyük savunucusu oldu ve köpek temalı kripto paranın günlük ödemelerde en büyük kripto para Bitcoin‘den (BTC) daha iyi olduğuna inanıyor.

DOGE Fiyat Rallisi Devam Edebilir

DOGE fiyatı, son 48 saat içinde yüzde 25’den fazla yükseldi ve altcoin’in piyasa değeri 10 milyar doların üzerine çıktı. Yine de Dogecoin, 2021’in Mayıs ayında 0,73 dolarla ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 90’dan fazla altında fiyatlanıyor.

Dogecoin grafiğini işaret eden piyasa analistleri, köpek temalı kripto paranın rallisinin devam edebileceği üzerinde duruyor. Gerçekten de DOGE fiyatı, düşen direnç çizgisinden başarılı bir kırılım yapmış durumda. DOGE, yaklaşık 18 aydır bu çizginin altında, başarısız kırılım denemeleri ile olumsuz bir seyirde işlem görüyordu. Şimdi, DOGE’in önü bir sonraki direnç seviyesi olan 0,188 dolara kadar açık.

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