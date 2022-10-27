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Kripto para piyasalarında uzun süredir devam eden fiyat düşüşlerinin ardından başta piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) önemli seviyeler yukarı yönlü kırıldı. Yaşanan artış ile bazı metriklerde ciddi artışlar yaşanarak önemli kilometre taşları geride kaldı.

Bitcoin’de Çift Dip

CoinGecko’dan elde edilen verilere göre, yaşanan fiyat artışları ile birlikte küresel kripto para piyasa değeri de ciddi bir yükseliş ile 1 Trilyon doları aştı. Ayrıca CoinGecko’da en çok kazanan altcoinler arasında Kompete, PointPay ve Illuvium bulunuyor. Bununla birlikte büyük ve orta ölçekli yaşanacak her ralli, toplam piyasa değerine en fazla katkıda bulunduğu gibi yaşanan artışta da fark görüldü. Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin, günlük zaman diliminde bir çift dip formasyonu oluşturduğu belirtiliyor. Kripto para biriminin fiyatı 20.367 dolar ile boyun çizgisinin önemli ölçüde üzerinde olduğu için, bugün bunun üzerinde bir günlük kapanış yapması kuvvetle muhtemel.

Ayrıca Bitcoin, 100 günlük basit hareketli ortalama (SMA) seviyesi olan 20.908 dolar, 20 haftalık SMA’nın 21.046 dolar seviyesi ve 100 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) oluşturduğu direnç bölgeleri ile mücadele ediyor. Belirtilen kritik direnç seviyeleri olası bir Bitcoin rallisini yavaşlatabilir. Tüm bu dirençlerin üzerinde bir günlük kapanış, kripto para biriminin fiyatını kolayca 23.000 dolar seviyelerine yükselmesine neden olabilir.

Piyasa Değerinde Kırılma

Toplam kripto para piyasa değeri, Bitcoin’inkine benzer bir kırılma yaşadı. Hacim desteği ile 940.122’de çift dip yakasından çıktı. Fiyat 20 haftalık SMA üzerinde işlem görse de, 100 günlük SMA ve 100 günlük EMA’nın direnciyle mücadele ediyor. Belirtilen direnç seviyelerinin üzerinde bir kapanış olursa, fiyat 1 Trilyon dolarlık alanı ziyaret edebilir. 1 Trilyon dolarlık piyasa değeri, kripto para piyasaları adına büyük bir kilometre taşı.