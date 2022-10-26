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Dünyanın işlem hacmine göre en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, şirketin köprüler arası bir hack olayında yaklaşık 570 milyon dolar değerinde Binance Coin (BNB) ele geçirilmesinden sorumlu olanları belirleme konusunda ilerleme kaydettiğini belirtti.

“Hackerların Alanı Daralıyor!”

Changpeng Zhao CNBC’ye verdiği bir röportajında, kripto para hack olaylarını azaltmak için neler yapılabileceğine dair bir soruyu yanıtlarken, borsanın hacklenmesi olayına karışan olası bir şüpheli hakkında kolluk kuvvetlerinden bilgi aldığını ileri sürdü. Tanınan isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Saldırıya uğrayan, iki açık blok zinciri arasında yer alan çapraz zincirli bir köprüydü. Etkilenen toplam miktar iki milyon BNB idi. Ancak blok zinciri, bunun yaklaşık %80 ila %90 oranını dondurabildi. Yani gerçek kaybı aslında çok daha küçük. Hala dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle birlikte kötü niyetli şahısları kovalamaya devam ediyoruz. Kolluk kuvvetleriyle çalışmak, alanı güvenli hale getirmenin yollarından biri. Yaşanan üzücü durumda bizlere katkı sağlayan kolluk kuvvetleri, saldırıyı yapan kötü niyetli şahısların kim olabileceğini düşündükleri konusunda bazı ipuçları verdi. Hack olayına karışanların yakalanması adına alanı daraltıyoruz.

Kripto Para Eğitimi

Önde gelen kripto para borsası Binance’ın CEO’suna göre, yatırımcıları eğitmek ve yazılım geliştiricilerin daha güvenli kod yazmalarına yardımcı olmak, kripto para alanındaki hack olaylarını azaltmak için alınabilecek diğer önlemlerden bazıları. Changpeng Zhao, hack olaylarının azaltılabilmesi adına yapılacakları şu şekilde belirtti: