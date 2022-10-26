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  •   Binance CEO’sundan 570 Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu Açıklaması!

Binance CEO’sundan 570 Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu Açıklaması!

Binance CEO'su toplamda 570 milyon dolar değerinde kripto para biriminin ele geçirildiği vurgunda son gelişmeleri aktardı!
23:52
26 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın işlem hacmine göre en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, şirketin köprüler arası bir hack olayında yaklaşık 570 milyon dolar değerinde Binance Coin (BNB) ele geçirilmesinden sorumlu olanları belirleme konusunda ilerleme kaydettiğini belirtti.

“Hackerların Alanı Daralıyor!”

Changpeng Zhao CNBC’ye verdiği bir röportajında, kripto para hack olaylarını azaltmak için neler yapılabileceğine dair bir soruyu yanıtlarken, borsanın hacklenmesi olayına karışan olası bir şüpheli hakkında kolluk kuvvetlerinden bilgi aldığını ileri sürdü. Tanınan isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Saldırıya uğrayan, iki açık blok zinciri arasında yer alan çapraz zincirli bir köprüydü. Etkilenen toplam miktar iki milyon BNB idi. Ancak blok zinciri, bunun yaklaşık %80 ila %90 oranını dondurabildi. Yani gerçek kaybı aslında çok daha küçük. Hala dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle birlikte kötü niyetli şahısları kovalamaya devam ediyoruz. Kolluk kuvvetleriyle çalışmak, alanı güvenli hale getirmenin yollarından biri. Yaşanan üzücü durumda bizlere katkı sağlayan kolluk kuvvetleri, saldırıyı yapan kötü niyetli şahısların kim olabileceğini düşündükleri konusunda bazı ipuçları verdi. Hack olayına karışanların yakalanması adına alanı daraltıyoruz.

Kripto Para Eğitimi

Önde gelen kripto para borsası Binance’ın CEO’suna göre, yatırımcıları eğitmek ve yazılım geliştiricilerin daha güvenli kod yazmalarına yardımcı olmak, kripto para alanındaki hack olaylarını azaltmak için alınabilecek diğer önlemlerden bazıları. Changpeng Zhao, hack olaylarının azaltılabilmesi adına yapılacakları şu şekilde belirtti:

Gerçekten önemli olan diğer kısım, geliştiricilerin daha güvenli kod geliştirmelerine yardımcı olmak. Her şey yazılımdır ve yazılımda hatalar olabilir. Bu yüzden birçok güvenlik şirketiyle çalışıyoruz, kod üzerinde denetimler yapmak için güvenlik şirketlerine yatırım yapıyoruz. Son ve en önemli kısım gerçekten sadece eğitim. Bu yüzden kullanıcıları bu yeni alandaki potansiyel riskler konusunda eğitmemiz gerekiyor.

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