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Vitalik Buterin Açıkladı: Ethereum’da Gelecek Yılın 4 Hedefi!

Ethereum'u (ETH) önümüzdeki aylarda ne gibi güncellemeler bekliyor? Vitalik Buterin ETH'da gelecek yılın hedeflerini açıkladı!
23:22
26 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum’un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin’e göre, ETH geliştiricileri gelecek yıl dört temel hedefe ulaşmayı planlıyor.

“Ölçeklenebilirlik Önceliğimiz!”

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Bankless ile yaptığı yeni bir röportajda, ölçeklenebilirliği çözmenin “bir numaralı” önceliği olduğunu ileri sürdü. Vitalik Buterin konu hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Fiyatlar son altı aydır düşük, bu yüzden sorunu görmezden gelmek biraz daha kolay. Ancak Ethereum girişimde başarılı olursa, başka bir boğa piyasası yaşanacak ve boğa dönemlerinin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. İşlem ücretlerinin bir kullanıcının bakış açısından, 50 dolar veya 100 dolara kadar ya da miktar her neyse çekmesini sağladığı için korkulacak bir durum olabilir.

Ethereum Çalışmaları

Vitalik Buterin, Ethereum geliştiricilerinin ölçeklenebilirlik sorununu çözmek için üzerinde ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin proje geliştiricilerinin, ölçeklenebilirlik üzerine yapılan çalışmalara ek olarak gizlilik gibi birçok konu üzerinde de yeniliklerin gündemde olduğunu belirtti. EthHub’a göre Ethereum hesap soyutlamaları, iki farklı hesap türünü tek bir sözleşme hesap türüne indirmeyi hedefliyor. Ayrıca elde edilen verilere göre Ethereum’un resmi sitesinde konu hakkında şu ifadelere yer veriliyor:

Tek hesap türü, hem token hem de sözleşme ile işlem yapma işlevine sahip olacak. İşlem tamamen Ethereum Virtual Machine’ye (EVM) taşınacağı, blok zinciri protokolünün dışına aktarılacağı için geliştirici ve kullanıcının artık hesap türü arasında bir ayrım yapmasına gerek kalmayacak.

Kripto para piyasalarının ikinci en büyük altcoini olan Ethereum son 24 saat içerisinde yaşanan hareketliliğin ardından yaklaşık olarak yüzde 9 oranında bir artışla yazı kaleme alındığında 1.572 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca Bitcoin (BTC) uzun süredir devam eden 20.000 dolar mücadelesini bugün yukarı yönlü kırarak 20.824 dolardan işlem görüyor.

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