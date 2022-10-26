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  •   Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!

Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!

Son yükselişi de bildi, peki bundan sonra kripto paralar nereye gidecek?
22:09
26 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Her sene o yılla ilgili tutarlı tahminlerde bulunan isimler popüler olur ve fikirleri yakından takip edilir. Bu kripto para analisti ise 2022 yılındaki birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin etti. Hatta bugünlerde yaşanan ve 21.000 dolara kadar devam eden yükselişi de çok önceden bilmişti. CoinTürk’ü takip edenler zaten bu beklentileriyle ilgili hazırlanmış içerikleri hatırlayacaktır.

En İyi Kripto Analisti

Son zamanlardaki doğru tahminlerine bakarsak Capo’nun en iyi veya en iyiler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu yılki kripto çöküşünü haber vermesiyle tanınan ve yaygın olarak takip edilen analist Capo mevcut piyasa sıçramasının nihayetinde ölümcül bir yıkıma dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Analist Capo olarak bilinen takma isimli trader 563.000 Twitter takipçisine bu hafta yaşanan büyük short likidasyon dalgasının, kripto piyasaları için yeni bir düşüş ayağına doğru bir düzeltmenin başlangıcını işaret edeceğini söylüyor.

“Son aylardaki en büyük short tasfiyeleri gördük, bu da bu hareketin kısa bir sıkışma olduğunu ve çoğu insanın aşağı yönde konumlandığını kanıtlıyor. Son zamanlarda insanlar bunun olacağını söylediğim için bana nefret kusuyordu”.

Gerçekten de öyle oldu. Bitcoin’in son toparlanması yaklaşık 1 milyar dolarlık tasfiyeyi de beraberinde getirdi. 20.000 doların üzerinde açılan yüksek kaldıraçlı short pozisyonlar kolay para peşindeki traderların sonu oldu.

Kripto Para Uzman Yorumu

Birçok analist kripto para ve hisse senedi piyasalarındaki mevcut gücü yeni bir boğa koşusunun işareti olarak görürken, Capo, fiyatlar tersine dönüp tekrar çökmeden önce BTC’nin yaklaşık 21.000 dolar seviyesinden döneceğini savunuyor. Fakat yine de düşüş için acele etmemek gerekiyor. Çünkü bu yazı hazırlandığı sırada Elon Musk elinde bir tuvalet lavabosuyla Twitter genel merkezine giriyor. Büyük ihtimalle satış Cuma günü tamamlanacak ve eğer Elon Musk, xApp hakkındaki planlarına kripto paraları dahil ettiyse iyi bir yükseliş dalgası daha görebiliriz.

Capo da acele etmemeyi tavsiye ediyor;

“Bu süre zarfında bazı shitcoin’lerde sahte ralliler yaşanabilir. İnsanlar FOMO’ya kapılarak altcoinin sezonunun artık başladığını söyleyebilir. Satış yapacağınız doğru zamanı iyi tespit edin”.

Bakalım Capo sahte ralliler ve büyük düşüş konusunda haklı çıkacak mı? Son en az 4-5 büyük fiyat hareketini doğru tahmin ettiği için tedirgin olmamak elde değil. Ve unutmayın ki Capo da yanılabilir, o bize gelecekten gelip bir haber vermiyor.

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