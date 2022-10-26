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Mayıs ayındaki iflasının ardından Terra gündemde kendine yer bulmaya devam ediyor. Kripto tarihinin en büyük olaylarındandı. Birkaç gün içinde kripto para topluluğu 40 milyar doların üzerinde para kaybetti. Diğer altcoinlerdeki kayıpları da hesaba katarsak bu rakam çok daha büyük. Bu mağdurların önemli kısmı kendilerinde düşüşü satın alıyordu. İflası satın alanların kayıpları Terra’nın gündemde kalmasını sağlıyor.

LUNC Bombayı Patlattı

Yazının ikinci bölümünde LUNC’nin neden bu kadar popüler olduğu ve iflası satın alanlar hakkında detaylı bir görüş okuyacaksınız. Şimdi LUNC tarafından patlatılan bombaya göz atalım. Büyük olasılıkla, Terra Classic (LUNC) yeni bir yönetişim modeli sayesinde yakında Chief Community Officer (CCO) yani topluluk yetkilisine sahip olacak. Terra Luna Classic Holakratik Yönetişim modelinin ilk taslağına göre, LUNC kripto topluluğu bir dizi yeni topluluk destekli adım atacak.

Pozisyonlar, topluluk tarafından oylama yoluyla bireylere verilecektir. Bu yılın başlarında gerçekleşen Terra Luna Classic hard forkunun ardından topluluk yeni bir yönetişim modeli geliştiriyor. Topluluk potansiyel olarak holakratik yönetişim yapısını benimseyebilir. Yönetişim yapısı, yerleşik bir holakratik anayasaya bağlı olacaktır. Yönetişim yapısının merkezinde, topluluğun merkezi olmayan bir otorite modeli kullanarak kendi kendini yönetme becerisi yer alıyor.

“Holakrasi, blockchain teknolojisinin kitlesel olarak benimsenmesini sağlamak amacıyla insanlar aracılığıyla Luna Classic’in yönetişim yapısıdır. Bu, gücün birkaç kişiye verildiği tipik yukarıdan aşağıya hiyerarşiden yönetişimde radikal bir değişimdir.”

Holakratik anayasa, kararların uygulanmasından fayda sağlayan LUNC gruplarına özerklik sağlayacaktır. LUNC holokratik yönetişiminin benimsenmesiyle, topluluk oylama yoluyla yürütme elçilerini seçebilecektir. Büyükelçiler de tüm topluluğa karşı sorumlu olacaklardır. Yeni yapı çeşitli büyükelçi rollerinden oluşacaktır. Başlangıç olarak, topluluk başlangıçta dört role sahip olacaktır: baş topluluk görevlisi, baş mali görevli, baş teknik görevli ve bir baş işletme görevlisi.

Terra ile İflası Satın Alanlar

LUNA fiyatı 20 dolar seviyesine gerilediğinde kripto para topluluğu üzerinde etkili birçok isim TerraUSD’nin toparlanabileceği yönünde açıklamalar yaptı. Bu yabancı topluluk önderlerinin de yaptığı bir şeydi. Bu tarz açıklamalar çok sayıda yatırımcının LUNA’ya yönelmesini sağladı. LUNA fiyatı çöküşten kısa süre önce 20 dolar seviyesinin çok çok üzerinde bir fiyattan alıcı buluyordu. Kısa vadede hızlı kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar fiyatın yeniden 50 dolar üzerine çıkacağını düşünerek 20 dolara yakın seviyelerden alımlarını hızlandırdı.

Elbette bu süreçte Terra ekibi doğru bir iletişim stratejisi izleyemedi ve yatırımcılar fiyat düştükçe almaya devam etti. Derken birkaç gün içinde arz trilyon seviyesine ulaştı. Fiyatı %98 düşüyor ve ardından birkaç kat artıyordu. Bu artışlar da daha yukarı seviyelerde alım yapan “düşüşü satın aldığını düşünen” yatırımcıların maliyet düşürmek için daha fazla alım yapmasına neden oldu. Günün sonuna herkesin elinde yüz binler hatta milyonlarca LUNA token vardı. Ancak LUNA artık bol sıfırlı bir fiyattan alıcı buluyordu.

Düşüşü satın almak için fiyatın neden düştüğünü iyi anlamak gerekiyor. İflas eden bir projenin fiyatı sıfıra kadar gider ve ucuza almak diye bir kavram burada yoktur.

Peki LUNC bugün neden bu kadar popüler? Çünkü çok fazla büyük yatırımcı da bu tuzağa düştü. Bu zararın karşılanması için LUNC fiyatındaki spekülatif hareketlerin devam etmesi ve bu dalgalanmalar arasında yapacakları trade ile zararlarını kapatmaları gerekiyor. Peki düşük bütçeli bireysel yatırımcılar? Onlar ise spekülatif fiyat hareketlerini ve (birçoğu) iflası satın almayı seviyor. Aslında bunun temelinde kumarın verdiği bir haz yatıyor, insanlar bunu bir kumar olarak görüyor ve fiyatı 1 dolara ulaşma ihtimali onları mutlu ediyor. Tıpkı milyonlarca bilet arasından 1 tanesini satın alıp büyük ikramiyeyi bekleyen veya diğer kumar türlerindekiler gibi.

Sonuç? Nihayetinde LUNC fiyatının 1 dolar seviyelerine ulaşması imkansız. 6 trilyonluk arzın yakım mekanizmalarıyla 10 milyar seviyesine düşmesi imkansız. Daha da önemlisi basit bir LUNC yatırımcısının elinde on milyonlarca LUNC varken fiyatın 0,1 dolara ulaşması bile mantıklı görünmüyor. Er ya da geç insanlar kripto paraların kumar veya bedava para dağıtılan bir yer olmadığını anlayacak. Binance bugün elinde 1 milyon LUNC token tutan insanları zengin olmak için token yakmıyor. Buradaki coşkunun borsaya sağlayacağı faydayı ölçüyor ve birkaç milyon dolarlık yakımın önemsiz olduğunu görüyor.

Riske aşık (en azından bir kısmı) Türk trader ve yatırımcılar, daha dikkatli hareket etmeniz menfaatinizedir.