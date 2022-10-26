Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saat içinde 20 bin doların üzerine çıkarak 20.702 dolar seviyesine ulaşmayı başardı ve bir an için de olsa 21.000 doları geçti. Bitcoin rallisini olumlu makroekonomik koşullar, ABD Dolar Endeksinin 110’a düşmesi ve balina birikimindeki artış gibi çeşitli faktörler etkiledi. BTC fiyatı şu anda bir günde %5 artışla 20.900 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 20.000 Doları Aştı

Whale Alert’e göre, balinalar son 24 saat içinde 15.000 üzerinde Bitcoin taşıdı ve bu da BTC fiyatının 20.000 doları aşmasına neden oldu. Platform, son 24 saat içinde kripto borsaları FTX ve Coinbase’den yaklaşık 10.000 BTC’yi hareket ettiren 8 balina işlemi kaydetti. En son işlemde, bir balina FTX’ten yaklaşık 29 milyon dolar değerinde 1.389 BTC çekti. Bir balina ayrıca yaklaşık 5.444 BTC’yi başka bir cüzdan adresine taşıdı. İşlem ayrıntıları ayrıca cüzdan adresine 969 BTC daha taşındığını gösteriyor.

Balinaların, kripto borsalarından büyük miktarda BTC çekmesinde çeşitli faktörler etkili oldu. Kripto yanlısı Rishi Sunak İngiltere Başbakanı oldu ve milletvekilleri de Bitcoin ve kriptoyu düzenlenmiş finansal araçlar olarak tanımak için oy kullandı. Sunak, İngiltere’yi dünyanın kripto merkezi haline getirmek istiyor.

Ayrıca, ABD Dolar Endeksi (DXY) de son 24 saat içinde %0,70’in üzerinde düşüşle 110 seviyesine geriledi. Ayrıca, CME FedWatch aracı, 2 Kasım’daki bir sonraki FOMC toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artışı olasılığının %95,7 olduğunu gösteriyor.

Bu arada, ABD Hazinesi sıkıntıyı aşmak için piyasaya kısa vadeli hazine bonosu arz etmeye hazırlanıyor. Buna bağlı olarak oluşan elverişli makro koşullar balinaların düşük seviyelerde Bitcoin biriktirmesine yardımcı oldu.

BTC Fiyatı %7 Yükseldi

Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde %5’in üzerinde artış gösterdi ve yazının hazırlandığı sırada 20.850 dolardan işlem görüyor. Bitcoin için 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatları sırasıyla 19.325 ve 21.000 dolar oldu. İşlem hacmi de son 24 saat içinde %170’in üzerinde artış gösterdi ki bu çok uzun süredir stabil olarak giden piyasa için şaşırtıcı derecede yüksek bir değer olarak dikkat çekti.

Hafta başından bu yana yaşanan ve duyurulan bir çok olumlu gelişme oldu. Piyasada yaşanan bu son gelişmelerin fiyatı daha ne kadar yukarıya taşıyabileceği ise merak konusu olarak tüm yatırımcıların takibinde olacak.