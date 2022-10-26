Bitcoin ve kripto paraları direkt olarak ilgilendiren büyüme raporu yayınlandı. 10 yıl içinde Bitcoin nerede olacak?

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Kripto paraların geleceğine ışık tutan son derece heyecan verici bir rapor yayınlandı. Peki nelerden bahsediyor? Kripto para yatırımcıları geleceğe ışık tutan ve 10 yıllık tahminlerde bulunan bu raporlara yoğun ilgi gösteriyor. Son yayınlanan projeksiyon bize Bitcoin ödemelerinin daha ne kadar büyüyebileceğiyle ilgili harika fikirler veriyor. Peki detaylar?

Kripto Para Raporu

Allied Market Research‘te yayınlanan bir rapor, Bitcoin (BTC) ödeme piyasasının değerinin önümüzdeki 9-10 yıl içinde nasıl bir büyüme göstereceğine ışık tutuyor. Rapor, 2021 yılında 850,6 milyar dolar değerinde olan Bitcoin ödeme piyasası değerinin 2022’den 2031’e kadar %16,3’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) büyüyeceğini ve sonunda 3,78 trilyon doların üzerine çıkacağını öngörüyor. Bu son derece önemli çünkü doğru orantıda Bitcoin fiyatının da artması bekleniyor.

Araştırmacılar, finansal ödeme sistemlerinde artan operasyonel verimlilik ihtiyacının ve artan havale talebinin BTC ödeme pazarına değer katacağını söylüyor. Raporda ayrıca kurumsal talepte de bir artış öngörülüyor.

Raporda şu detaylar yer alıyor;

“Ayrıca, bankalar ve finans kurumları arasında Bitcoin’e olan talebin artması ve gelişmekte olan ekonomilerdeki kullanılmayan potansiyelin, tahmin dönemi boyunca Bitcoin ödemeleri pazarının genişlemesi için kazançlı fırsatlar sunması bekleniyor.”

Kripto Paralar 2031

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesi en büyük Bitcoin ödeme pazar payını oluşturdu ve 2021’de en yüksek büyümeye sahip bölge buraydı. Araştırmacılar ayrıca Latin Amerika ve Afrika’da akıllı telefon kullanımındaki artışın mobil ödeme hizmeti sağlayıcıları ve Bitcoin ödeme ağı için bir fırsat sunduğunu söylüyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada sadece 20.800 dolardı. Bugün 21.000 doları aşan fiyat 21.200 dolar bölgesine ulaşamadan satıcıların baskısıyla yönünü aşağıya çevirdi.

Raporu hazırlayan Allied Market Research Portland, Oregon merkezli bir pazar araştırması ve iş danışmanlığı firmasıdır. Bitcoin ödeme piyasalarının yaklaşık 4 trilyon dolar seviyesine ulaşması Bitcoin ve diğer kripto paraların da daha geniş bir pazar büyüklüğüne sahip olacağı anlamını taşıyor. 4 trilyon dolarlık ödeme piyasası büyüklüğü Bitcoin piyasa değerinin 8 trilyon dolar ve hatta daha fazla büyüyebileceğini gösterir. 2021 yılı verilerine oranla bu rakam abartılı olmayacaktır. Kripto paraların kümülatif değeri ise Bitcoin piyasa hakimiyetinin mevcut biçimde devamı halinde 15 trilyon doları aşabilir.