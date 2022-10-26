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Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!

Silikon vadisinin en büyük hukukçularından fikir alarak bu adımı attılar. DAO için büyük gün.
18:40
26 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler kripto para bir süredir beklenen öneriyi nihayet oylamaya sundu ve topluluk desteğini almayı başardı. Altcoinin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yüzde 16’ya yakın artış gösterdi. Artık yönetişim 3 kuruluşa bölünecek. Peki bu üç kuruluş neler yapacak? Bu öneri neden önemliydi? Popüler DeFi projesi hakkında son gelişmeleri ele alıyoruz.

SushiSwap (SUSHI)

SUSHI Token fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1,68 dolarda bulunuyor. Altcoinin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yaklaşık %16 artış yaşadı. İşlem hacmi ise %229 artışla 224 milyon dolarda bulunuyor. Bu ara Bitcoin fiyatı şu birkaç dakika önce 21.000 dolar eşiğini aştı ve şimdi geri çekiliyor. Kripto paraların kümülatif değeri uzun bir aranın ardından nihayet 1 trilyon dolar seviyesini geçti. SUSHI Token 213 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük 132’nci kripto para konumunda bulunuyor.

Ağdaki toplam kilitli varlık 2,287 milyar dolar ve fiyat yükselişi Bitcoin’in de desteğiyle devam edebilir. Peki DAO için son derece önemli olan bu önerinin detayları neydi?

Sushi DAO

Merkezi olmayan borsa projesi SushiSwap’i yöneten topluluk Sushi DAO, DAO ve protokolü yönetmek için üç yeni varlık oluşturacak yeni bir yasal yapı lehine oy kullandı. Şu anda SushiSwap’in yönetimi, oy verme yetkisine sahip topluluk üyelerinden oluşan bir DAO ile protokolü sürdüren bir proje ekibi arasında bölünmüş durumda. Bu yeni düzenleme kapsamında, üç yeni varlık oluşturulacak: Cayman Adası merkezli bir DAO vakfı, bir Panama vakfı ve bir Panama şirketi.

Sushi DAO oybirliğiyle plan lehine oy kullandı. Toplam 11 milyon token ile katılımcılar yeni yasal yapıya desteklerini ifade etti. SushiSwap forumunda daha önce yapılan yorumlarda, yeni yapının, SushiSwap ürün yığınının farklı yönlerini ele aldıkları için riski üç kuruluş arasında bölmenin bir yolu olduğu belirtilmişti.

SushiSwap’in yeni DAO kuruluşu, genellikle tipik bir DAO tarafından yürütülen yönetişim görevlerini denetleyecektir. Bunlar arasında hazinenin yönetilmesi, yönetişim önerilerinin kolaylaştırılması ve zincir üzerinde oylamanın yanı sıra alıcılara hibe dağıtılması da yer alıyor. DAO vakfı, topluluk tarafından değerlendirilmekte olan yeni bir yönetişim mimarisi olan Meiji DAO tarafından yönetilebilir.

Panamalı kuruluşlar protokolün kendisini denetleyecektir. Daha önceki bir yönetişim önerisine göre, Panamalı vakıf SushiSwap’in akıllı sözleşmeleriyle ilgilenirken, Panamalı şirket protokolün front end (arayüz, tasarım vs) tarafını koruyacak. Yönetim önerisinde ayrıca Panama vakfının Panama şirketinin ana şirketi olarak hareket edeceği de belirtilmişti.

SushiSwap’in yeni Baş Şefi Jared Grey, projenin bu yeni yapıyı oluşturmadan önce Silikon Vadisi hukuk firması Fenwick & West’ten tavsiye aldığını söyledi. Eylül ayında Ooki DAO, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından dava konusu edilen ilk DAO olmuştu. 4 hafta içinde bu 3 yapının başlatılması bekleniyor.

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