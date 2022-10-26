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NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?

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Selamlar NFT’i takip eden ve seven koleksiyonerler (okurlar). Bu kısım önemli! Çünkü NFT’e değer katan en önemli unsurlardan bir tanesi, projeyi çıkaran takım üyelerinden ve projenin bizlere sağlayacağı yarardan sonra NFT’nin kendi değerini belirleyen rarity veya rank dediğimiz özellikleri saptamak ve kovalamaktır.

Bir NFT satın alırken aslında o NFT karakterini satın almamızı sağlayan önemli özellikler vardır. İşte biz bu önemli özelliklere karakterimizin nadirlik(rank) özelliği deriz. Yani rarity dediğimiz özelliği inceleyip belirleme üzerine hareket ederiz. Bu ne zaman geçerlidir? Eğer floor (en düşük satın alma olarak belirlenen fiyat) dediğimiz fiyattan bir NFT’i almak için kendimizi şartlamadıysak o zaman o koleksiyonun nadide özellikte olan parçalarını kovalamamız için geçerlidir. İşte bu yüzden herhangi bir NFT koleksiyonundan NFT karakteri satın aldıysak bu parça nadide mi değil mi? Özellikleri bakımından diğer NFT’lerden ayrılıyor mu? Ayrılıyorsa hangi özelliklerinden dolayı veya hangi oranlarda ayrılıyor ona bakmak gerekiyor.

Bu bize ne kazandıracak diye soracak olursanız eğer? Şöyle düşünün! Koleksiyonlar proje sahiplerinin belirlediği sayılara göre 3333, 5555 veya 10.000 adet olarak çıkabilir. Buradaki 10.000 adetten oluşan koleksiyonu ele alırsak. Bu koleksiyonun mint günü geldiğinde ve o koleksiyondan NFT’i mintleme işlemini gerçekleştirdiğinizde, reveal (aldığınız NFT’nin belli bir süre sonra görsel olarak ortaya çıkması) dediğimiz olay gerçekleştikten sonra NFT’nin size denk gelen  sayısını rarity.tools vb. sitelerden sorgulatarak nadirliğini kontrol edersiniz. Bu kontrol sonucunda nadirlik (rank) dediğimiz kavramın karşılığı olarak size bir sayı verir (Örn: #73 numaralı NFT karakterine 8 rankının denk gelmesi). İşte bu sayı 1 sayısına ne kadar yakınsa NFT’nizde o kadar değerli anlamına gelir.

Tamam bu değerli de ne işime yarayabilir ki (?) diye bir soru aklınızda oluşuyorsa! Aslında kırılma noktasının yaşandığı kısım burası. Çünkü 10.000 koleksiyonluk projeden o NFT’i 20$’da mintlemiş olabilirsiniz veya sadece gas ücreti ödeyerek de mintlemiş olabilirsiniz. Lakin size ne kadar rankı yüksek bir NFT denk gelirse işte o zaman onu o kadar yüksek fiyata satabilirsiniz. Yani diğer koleksiyonerlere nadir özellikler denk gelmediği için 40$-50$’a satış gerçekleştirirken, size nadir bir parça geldiği için 500$-1000$’a satış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. (Tabi bu gidişat projenin seyrine göre değişiklik gösterecektir)

Buda NFT koleksiyonu takibi yapanlar için rank/rarity olayının önemini ortaya çıkarır. Aşağıda bıraktığım video içeriği ile NFT avı yapmak isteyenler için sahip olduğumuz NFT’nin rank özelliğini nasıl belirleyebilirim veya hangi platformları kullanmam gerekiyor gibi daha fazla soruya yanıt veriyorum. Şimdiden iyi seyirler.

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