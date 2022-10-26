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Piyasa değerine göre en büyük 150 kripto para arasında yer alan bu altcoin alanındaki en büyük 3 şirketten biriyle anlaştı. Bu tarz anlaşmalar ilgili kripto paraların geleceğe yönelik hedeflerindeki odağını güçlendirir. Milyar dolarlık şirketler sadece kendilerine güven veren ve gelecek gördükleri projelerle iş birliklerine giriyor. Peki son anlaşmanın detayları nedir?

ROSE Coin Haberleri

Bugün, blockchain teknolojisinde gizlilik öncelikli bir bulut bilişim platformu olan Oasis Labs, dünyanın herhangi bir yerinde Web3 ekonomisine katılmak isteyen Web3 şirketleri ve bireyler için sınıfının en iyisi bir kimlik yönetimi ve Müşterini Tanı (KYC) kimlik doğrulama çözümü sunmak amacıyla küresel bir veri, analiz ve teknoloji şirketi olan Equifax ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Equifax’ın ödüllü kimlik, dolandırıcılık ve uyumluluk verilerinden güç alan Oasis, Oasis Platformunda Web3 için türünün ilk örneği olan merkezi olmayan bir kimlik yönetimi ve KYC çözümü oluşturacak. KYC durum tespiti yapma ve sürekli izleme gerçekleştirme yeteneği, gizli bilgi işlem, bireysel veri hakları ve hassas verileri güvenli ve gizli tutarken kullanan yönetişimi destekleyen gizlilik öncelikli bir blockchain platformu olan Oasis Network’e entegre edilecektir.

Equifax yaklaşık 20 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve geçtiğimiz yıl 5 milyar dolara yakın gelir bildirdi. Experian ve TransUnion ile birlikte en büyük üç tüketici kredisi raporlama kuruluşundan biri olan Equifax dünya çapında 12.000’in üzerinde çalışana sahiptir. Şirket 1899 yılında Atlanta, ABD’de kuruldu.

Web3 KYC

Oasis, kimliği doğrulamaya ve işlem yapan taraflar arasında güven tesis etmeye yardımcı olmak için Dijital Kimlik Güveni, Güvenli Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA), Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama ve Belge Doğrulama dahil olmak üzere Equifax Cloud özellikli Uygulama Programlama Arayüzlerinden (API’ler) oluşan güçlü bir kütüphaneden yararlanacak.

Oasis Labs’in kurucusu Profesör Dawn Song anlaşmayla ilgili şunları söyledi;

“Bu Web3 çalışmasında Equifax ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Equifax finansal hizmetler alanında yenilikçi bir liderdir ve gerçek kullanım durumları için blockchain teknolojisinin kullanılmasına daha fazla güven duyulmasına yardımcı olacak. Yalnızca daha iyi, daha verimli bir merkezi olmayan kimlik ve zincir üzerinde KYC çözümü oluşturmak için değil, aynı zamanda Web3’ün benimsenmesini hızlandırmaya ve sektöre daha fazla güven getirmeye yardımcı olmak için çalışıyoruz.”

Web3 şirketleri, DeFi protokollerinin kullanıcıları ve NFT projeleri, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen yönergelere göre yasal uyumluluk için kimlik doğrulama ve KYC gerçekleştirmelidir.

a16z Crypto, Accel, Polychain, Pantera ve diğerleri dahil olmak üzere en büyük fonlar tarafından desteklenen ve ünlü UC Berkeley Profesörü Dawn Song tarafından kurulan Oasis Labs, Web3’te merkezi olmayan veri yönetimi ve gizlilik alanlarında teknoloji ve ürünler geliştirmektedir.