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Dikkat Çeken Kripto Para Vurgunu: 3.5 Milyon Dolar Sıfırlandı!

Zincir üstü (on-chain) dedektifi ZachXBT, "Monkey Drainer" adını kullanan bir dolandırıcının şimdiye kadar toplamda 3.5 milyon dolar değerinde kripto para çaldığına dikkat çekerek kullanıcıları uyardı.
14:15
26 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü (on-chain) dedektifi ZachXBT, “Monkey Drainer” adını kullanan bir dolandırıcının şimdiye kadar toplamda 3.5 milyon dolar değerinde kripto para çaldığına dikkat çekerek kullanıcıları uyardı.

24 Saatte 700 ETH Çaldı

Zincir üstü dedektifi ZachXBT, attığı bir tweet dizisinde Monkey Drainer adını kullanan bir kimlik avı dolandırıcının son 24 saatte yaklaşık 1.05 milyon dolar değerinde 700 Ethereum (ETH) çaldığını bildirdi. Kimlik avı dolandırıcığı yöntemini kullanan dolandırıcılar, kullanıcıların cüzdan anahtarlarına ve oturum açma bilgilerine erişmek için gerçek gibi görünen ama aslında sahte olan web siteleri oluşturarak insanları bunlarla tuzaklarına düşürürler. ZachXBT, Monkey Drainer’ın dolandırıcılık yapmak için kullandığı cüzdanının birkaç aydır etkin olduğunu ve 7 bin 300’den fazla işlem gerçekleştirdiğini belirtti.

ZachXBT’ye göre, Monkey Drainer’ın son 24 saatte değeri 1 milyon doları geçen vurgunun yaklaşık yüzde 35’i toplu olarak 370 bin dolar değerinde kripto para kaybeden iki kurbandan çalındı. En çok para kaybeden kurban, 6.2 milyon dolardan fazla kripto paraya sahipti ancak 220 bin dolar değerinde kripto para kaybetti. Kurban, dolandırıcının diğer işlem taleplerini reddederek daha fazla para kaybetmeten kurtulmayı başardı. Öte yandan dolandırıcı, en fazla para çaldığı ikinci kurbanından bir Bored Ape Yacht Club ve  Clone X olmak üzere yaklaşık 150 bin dolar değerinde birkaç NFT ve 36 bin dolar değerinde USD Coin (USDC) çaldı.

ZachXBT‘nin tahminlerine göre, Monkey Drainer son birkaç hafta içinde onlarca kişiyi dolandırmayı başardı ve yaptığı vurgunun toplam değeri 3,5 milyon doları bulmuş durumda.

Kimlik Avı Saldırıları Artıyor

Kimlik avı dolandırıcılığı, kripto para sektöründe dolandırıcıların sık sık başvurduğu dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Blockchain güvenlik şirketi Certik tarafından hazırlanan 2022 yılı ikinci çeyrek Web3 güvenlik raporuna göre, kimlik avı saldırıları yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 170 oranında arttı.

Kripto para borsası FTX‘in CEO’su Sam Bankman-Fried, bu hafta başında borsayı kullanan ve farklı mecralar aracılığıyla kimlik avı dolandırıcılığının kurbanı olanların toplam 6 milyon dolarlık kaybının kaşılanacağını açıkladı ve bunun tek seferlik bir istisna olduğu konusunda uyardı. Bankman-Fried, kimlik avı dolandırıcılığına karşı kripto para endüstrisinin birlikte mücadele etmesi gerektiğine de dikkat çekti.

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