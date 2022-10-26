6 yıldan uzun süredir uyuyan bir balina seviyesi Ethereum cüzdanı uyandı ve 22.2 milyon dolar değerindeki ETH'yi boş bir cüzdana taşıdı. Balinanın bu işleminin ardından ETH'nin fiyatı hızla yükseldi.

Okuma Süresi: 3 Dakika

25 Ekim’de kripto para piyasasının değerine 50 milyar dolar ekleyerek piyasa değerini yüzde 6 oranında artırdığı görüldü. Dünyanın en büyük ikinci kripto parası (ve en büyük altcoin) olan Ethereum (ETH) da The Merge’ün ardından ilk kez günlükte yüzde 12’nin üzerinde yükselişle bin 500 dolara kadar çıktı ve yatırımcısına gün içerisinde en çok kazandıran kripto paralardan biri oldu.

Ethereum Balinasının Dikkat Çeken Hamlesi

181 milyar dolar piyasa değeri ile ETH‘nin yazım sırasında bin 500 dolardan bir miktar geri çekildiği ve bin 479 dolardan işlem gördüğü görülüyor. İlginç bir şekilde, 25 Ekim’de aktif hale gelen bir balina seviyesi Ethereum cüzdanın altı yıldan daha uzun bir süre sonra uyanarak ilk kez 22 milyon dolardan fazla ETH aldığı görüldü. Ethereum balinası, 22.2 milyon dolar değerinde 15 bin ETH’yi boş bir cüzdana taşıdı.

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment, balinanın yaptığı ETH alımına ve transferine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu ve şunları not etti:

6+ yıldır aktif olmayan balina seviyesi bir Ethereum cüzdanı bugün uyandı ve 22.2 milyon dolar değerindeki ETH’yi boş bir cüzdana taşıdı. ETH’nin fiyatı bu işlemin ardından yüzde 8,1’den fazla yükseldi ve 6 hafta önce gerçekleşen The Merge’den beri ilk kez kısa süreliğine bin 500 doların üzerine çıktı.

ETH, uzun bir süredir güçlü bir satış baskısı altındaydı ve fiyat bin 200 dolar seviyesine yakın bir noktada işlem görüyordu. Son yükselişle birlikte Ethereum tehlikeli bölgeden bir nebze de olsa uzaklamış oldu. Bununla birlikte, 25 Ekim’de yaşanan short squeeze ile 24 saatte piyasadan 800 milyon dolardan fazla shot pozisyon tasfiye edildiği görüldü. Bu likidasyonların büyük bir kısmı sadece son 12 saat içinde gerçekleşti.

Ethereum ve S&P 500

ETH fiyatında ve bir bütün olarak kripto para piyasasında 25 Ekim’de yaşanan sert yükseliş, ABD hisse senedi piyasasında yaşanan güçlü ralliyi takip etti. Bununla birlikte Ethereum’un yüzde 1,63’ten fazla değer kazanan S&P 500 ile daha yüksek korelasyon gösterdiği görülüyor. Veri sağlayıcısı Santiment, “Ethereum, 25 Ekim’de yaptığı önemli bir kırılım ile bin 400 doları geçti. ABD dolarının değeri bugün oldukça düştü ve büyümesinin sona ermesi (ya da en azından duraklaması) kripto para piyasasının yükselmesi için önemli bir itici güç olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ethereum ile birlikte, çift haneli yüzdelik kazanımlara sahip diğer kripto paralar ise Cardano (ADA) ve Dogecoin (DOGE) oldu. En büyük kripto para Bitcoin (BTC) ise yüzde 5 yükseldi ve 20 bin dolar seviyesini geçti.