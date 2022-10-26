Son günlerde oldukça popüler olan altcoin Aptos'da (APT) sıcak gelişme! Son gelişme ile token'da fiyat artışı yaşanacak mı?

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Kripto para piyasalarının önde gelen merkezi olmayan borsası Pancakeswap, piyasalara bomba gibi düşen blok zinciri Aptos (APT) ile alakalı bir yönetişim önerisini kabul etti. Bu hafta başlarında başlatılan oylama neticesinde kabul görülen karar Kasım ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmeye hazırlanılıyor.

Aptos’da DEX Lansmanı

Duyurulan lansmana göre Aptos gelişmesi, işlem hacmine göre en büyük ikinci merkezi olmayan borsa olan Pancakeswap’ın Ethereum’daki (ETH) dağıtımını takiben başka bir blok zincirinde ikinci olacak. Açıklanan teklifin bir parçası olarak, Pancakeswap’ın token’ı CAKE, DEX’in ana özelliklerinden dördü ile birlikte yerel olarak Aptos’a entegre edilecek.

Tanınmış merkeziyetsiz kripto para borsası Pancakeswap’ın yeni köprü platformları bu tür bir büyümeyi mümkün kıldığından, yerel token’larını kullanarak birden fazla blok zincirine genişleyen bir proje trendine katılıyor. Ayrıca “wrapped” sürümlere kıyasla diğer zincirlerde yerel token’ları kullanabilmek, DeFi uygulamalarının birden çok zincirde çalışmasına olanak tanıyarak birçok avantajlı duruma yol açıyor.

Pancakeswap ve Aptos Ortaklığı

Son günlerde yaşanan fiyat artışları ile oldukça popüler olan altcoin Aptos’un bir temsilcisi yaptığı röportajda, Aptos ve Pancakeswap ekiplerinin Aptos projeleri oluşturmak ve platformunda büyümelerine yardımcı olmak adına birlikte çalışacaklarını belirtti. Pancakeswap ayrıca Aptos’un yerel token’ı APT için likidite havuzları kuracağını da duyurdu.

Kripto para projesi Aptos uzun yıllar süren çalışmalarının ardından ilk olarak 12 Ekim tarihinde piyasaya sürüldü. Bir DeFi veri izleyicisi platformu olan DeFiLlama’ya göre, Aptos ekosistemindeki tüm uygulamalara mevcut konumda 15 milyon doların üzerinde para yatırıldı. Ayrıca Aptos, yayınlandığı tarih itibariyle kripto para yatırımcılarının ilgisini üzerine oldukça çekmiş durumda. Kripto para projesi geçtiğimiz haftalarda yüzde 130 oranını aşan kar oranı ile mevcut ayı sezonunda yatırımcılara bir umut kaynağı oldu.