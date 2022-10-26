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Popüler altcoin Polkadot (DOT) geçtiğimiz hafta ekosistemde meydana gelen tüm önemli gelişmelerden bahseden haftalık özetinin son baskısını yayınladı. Tüm gelişmeler, ağa daha fazla değer katarken ağın yeteneklerini artırmaya yardımcı oldukları için kripto para birimi adına oldukça umut verici görünüyor.

Polkadot’ta Pozitif Gelişmeler!

Polkadot’un açıklanan önemli gelişmelerinden biri ise Moonbeam ve Darwinia’nın entegrasyonu. Bu yeni entegrasyon, Darwinia’nın evrensel çapraz zincir mesajlaşma ağı aracılığıyla RING zincirler arası token transferlerine ve bağlantılı sözleşme etkileşimlerine izin verecek. Polkadot için daha iyi haberler de mevcut. Geçtiğimiz hafta içerisinde kripto para birimi USDT’deki gelirinde 900 doların üzerine çıkarak bir artış kaydetti. Gelişmeler yalnızca bu değil, Polkadot’un günlük transfer tutarı da ciddi bir artış yaşayarak 12.26 milyona çıktı. Ancak ulaşılan seviyenin ardından bir miktar gerileme yaşandı. Bahsedilen gelişmeler, kripto para ağının zincir içi ölçümlerine de yansıdı. DOT’un geliştirme etkinliği, geçen hafta önemli bir artış gördü. Ancak yazı kaleme alındığında DOT’un geliştirme faaliyetinde bir gerileme mevcut.

Adres Sayısında Artış

Bununla birlikte veri analiz platformu olan Santiment’in verilerine göre, DOT’un USD cinsinden toplam NFT işlem sayıları ve işlem hacimleri, fiyatının arttığı aynı gün yükseldi. Elde edilen verilere göre, Polkadot’taki yeni adreslerin sayısı son zamanlarda hafif bir artış kaydetti ve bu durum kripto para birimi adına olumlu bir sinyal.

Öte yandan yaşanan gelişmelere rağmen DOT’un günlük grafiğine yansımayan yedi günlük %4 oranındaki değer kaybı yatırımcılarını üzdü. CoinMarketCap’e göre, yazı kaleme alındığında DOT, 6.7 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 6.51 dolar seviyesinden işlem görüyor. Birkaç ölçüm, token’ın geçen haftaya kıyasla yükselmek için verdiği mücadelenin birer kanıtı olarak ön plana çıktığı söyleniyor. Ayrıca Polkadot’ta olumsuz bir gelişme ise stake sayısı düşüş ivmesinden kurtulamadı.