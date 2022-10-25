Türkiye merkezli kripto para borsalarında en fazla hangi altcoinler ilgi görüyor? Cevabı burada.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların kümülatif değeri Bitcoin ortasında yükselen piyasalarda yeniden 980 milyar doları geçti. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 20.300 doların üzerinde ve haftalardır süren durgun piyasaların ortasında altcoinler yeniden yükseliyor. Bitcoin fiyatı 30 günü aşkın süredir dar bir aralıkta işlem görüyordu. Birçok analist bu sürecin yakın zamanda sona ereceğini zaten söylemişti.

En Fazla Alınan Altcoinler

Türk yatırımcıların bugün en fazla alıp sattığı altcoinleri 21milyon.com üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyoruz. İnternet sitesine giriş yaptığımızda günlük işlem hacminin 247 milyon dolar olduğu görünüyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatı güne yükselişle devam ettiği için yoğun ilgi görüyor. ETH yazı hazırlandığı sırada %10’un üzerinde artışla 27.970 TL civarında bulunuyordu. Bitcoin ise 379.300 TL’den alıcı buluyor.

Türkiye merkezli kripto para borsalarında en fazla hacme sahip altcoinler yukarıda gördüğünüz gibidir. Tether özellikle dolar karşısında itibari para birimleri volatilite gösteren ülkelerde genelde birinci sıradadır. Bitcoin ve Ethereum ise küresel piyasalarda standart olarak ilk üçte bulunur. Türk yatırımcıları farklı kılan ise LUNC gibi yüksek riskli varlıklara duydukları ilgidir. Son 24 saatte 238 milyon doların üzerinde LUNC alınıp satıldı. Türkiye merkezli tüm kripto para borsalarının toplam işlem hacmi ise 4,6 milyar doları geçti.

Kripto Paralar Son Durum

Dünya genelindeki tüm kripto para borsalarının toplam işlem hacmi 71 milyar dolardır. Kripto paraların kümülatif değeri ise 983 milyar dolar yani 1 trilyon eşiğinde bulunuyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti %39,6’ya gerilediği için altcoinlerin önemli bir kısmı yazı hazırlandığı sırada çift haneli kazanlar görüyor.

Düne göre kripto paraların toplam piyasa değeri %5,8 oranında arttı. Kripto para yatırımcıları bugün en fazla USDT, BTC ve ETH alıp sattı. Bu ilk üç Türk borsalarındaki sıralamaya benzerdir. En fazla alınan dördüncü altcoin ise (BUSD ve USDC stablecoinleri hariç tutuldu) Ripple (XRP) oldu. Gördüğünüz gibi LUNC ilk sıralarda kendine yer bulamadı.

Yukarıdaki grafikte hacim sıralamasının tamamını görüyorsunuz. Fed toplantısı öncesi ani düşüşler olabildiği için yatırımcıların mevcut yükselişte temkinli olması faydalı görünüyor.