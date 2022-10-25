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İngiltere’den Kripto Para Müjdesi! Bitcoin ve Altcoinler Uçuşa Geçti!

Sunak gelir gelmez farkını hissettirdi. Birleşik Krallık kripto dostu bir ülkeye dönüşebilir. Ancak sevinmek için erken.
21:50
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları uzun süredir böylesine güzel bir akşam yaşamıyordu. Sıkıcı fiyat hareketi sona erdi. 30 günü aşkın süredir dar aralıkta işlem gören Bitcoin fiyatı nihayet yazı hazırlandığı sırada 21.125 doların üzerinde bulunuyor. Bugün birçok önemli haber geldi ve en kritik gelişmelerden biri İngiltere’nin attığı adımdı. Peki İngiltere kripto paralarla ilgili nasıl bir adım attı? Yatırımcıların sevinmesi için neden çok erken?

İngiltere Kripto Para Müjdesi

İngiltere’deki milletvekilleri bugün kripto paraların düzenlenmiş finansal araçlar ve ürünler olarak tanınması lehinde oy kullandı. Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası Birleşik Krallık’ın Brexit sonrası ekonomik stratejisini genel olarak kapsayan Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasa Tasarısını incelemek üzere toplandı. Milletvekilleri, kripto varlıklarını ülkedeki düzenlenmiş finansal hizmetler kapsamına dahil etmek için parlamenter Andrew Griffith tarafından öne sürülen bir değişiklik de dahil olmak üzere tasarıda önerilen değişikliklerin bir listesini değerlendirdi. Tasarı halihazırda mevcut düzenlemeleri, ABD doları veya altın gibi diğer varlıkların değerine sabitlenmiş kripto para birimleri olan ödeme odaklı stablecoinlere genişletmek için bazı önlemler içeriyordu.

Mali hizmetler ve şehircilik bakanı Griffith, milletvekillerinin yasa paketindeki değişikliği büyük ölçüde muhafaza etme yönünde oy kullanmadan önce parlamento toplantısı sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Buradaki esas, kripto paraya diğer finansal varlık türleri gibi davranmak ve onları tercih etmemek, aynı zamanda onları ilk kez düzenleme kapsamına almaktır”.

Rishi Sunak Bitcoin

Kısa bir süre önce Rishi Sunak‘ın ülkenin yeni Başbakanı olarak atanması haberini memnuniyetle karşılayan kripto para topluluğu böyle bir haberi zaten bekliyordu. Sunak’ın Boris Johnson yönetiminde maliye bakanı olduğu dönemde kripto paralarla ilgili ılımlı ve destekleyici açıklamalarını görmüştük.

Tasarı kripto para dostu yeni başbakanın hemen ardından gündeme geldi. Griffith’e göre, tasarının kapsamına kriptonun dahil edilmesi, ülkenin Hazine’sinin kripto sektöründeki gelişmelere hızlı bir şekilde yanıt verebilecek ve ülkenin finansal hizmetler sektörünü düzenlemeye yönelik daha geniş yaklaşımıyla tutarlı “çevik” bir şekilde düzenleme yapabilecek donanıma sahip olmasını sağlayacaktır.

Ancak kripto para yatırımcıları için sevinmek için erken, Fed toplantıları öncesinde genellikle piyasa düşüş eğilimli olur ve önümüzdeki toplantıda 75bp faiz artışı şaşırtıcı olmayacaktır.

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