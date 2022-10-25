Kripto para piyasasının önemli üyelerinden CEEK VR ne olur, uzmanların MANA coin yorumu ve APE coin yorumu ne yönde? Gelin daha yakından bakalım.

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Bitcoin‘in uzun zamandır 19 bin dolar ila 20 bin dolar aralığında verdiği mücadele bir bütün olarak kripto para piyasasının tamamını kilitlemiş durumda. Altcoin’lerin birçoğunun hareket alanı bulamadığı görülüyor. Peki CEEK VR ne olur, uzmanların MANA coin yorumu ve APE coin yorumu ne yönde? Gelin daha yakından bakalım.

CEEK VR Ne Olur?

CEEK VR, içerik oluşturucularını hayranlarıyla buluşturan, sanatçıların toplumun dikkatini çekmesine, dünyanın dört bir yanındaki kitlelere ulaşmasına ve yaratıcı çalışmalarından para kazanmasına imkan tanıyan bir metaverse projesidir. Projeye göre platform, tüketicileri ve içerik oluşturucularını bir araya getirerek her iki tarafa da entegre bir yaklaşımla benzersiz bir deneyim sunuyor.

CEEK VR platformunun yerel varlığı ise CEEK’dir. CoinMarketCap’in verilerine göre CEEK, yazım sırasında son 24 saatte yaptığı yüzde 1,82’lik yükselişle 0.1293 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar, 29 Kasım 2021 tarihinde 1,20 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altcoin için sırada ne olduğunu merak ederek “CEEK VR ne olur” sorusunu yöneltiyorlar.

Uzun vadede CEEK VR ne olur sorusunun yanıtını vermek için algoritmik fiyat tahmin platformlarına başvurulabilir. Bu konuda yetkin bir platform olan Coincodex, CEEK VR’yi diğer önemli teknolojik yenilikler ve trendlerle karşılaştırmak, CEEK fiyatının uzun vadede nereye gidebileceğini tahmin etmenin bir yolunu sunuyor.

Yukarıdaki tablo, büyüme yörüngesinin internetin büyümesini veya büyüme aşamasındaki Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerini takip etmesi durumunda CEEK VR fiyatının 2023, 2024 ve 2025 yıllarının sonunda ne olacağını gösteriyor. Tabloya bakıldığında en iyi senaryoda CEEK’in 2025 yılında Facebook’un büyümesini takip etmesi halinde 2,58 doları, internetin büyümesini takip etmesi halinde ise 2025 yılında 0,507621 doları görmesi öngörülüyor.

MANA Coin Yorum ve APE Coin Yorum

Hazırsanız, kullanıcıların içerik ve uygulamalar oluşturmasına, deneyimlemesine ve bunlardan para kazanmasına imkan tanıyan ve Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışan sanal gerçeklik platformu Decentraland için uzmanlar ne diyor, Decentraland ağının yerel varlığı MANA için uzmanların yorumları ne yönde sorusunun yanıtını vermeye geçelim. Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 4,41 yükselişle 0,6295 dolardan alınıp satılan MANA, güncel fiyatlarla 25 Kasım 2021 tarihinde 5,90 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 89 altında fiyatlanıyor. Uzmanlar, sanal gerçeklik, web3 ve metaverse gibi yeniliklerin trend olmasının MANA coin‘in geleceğinin parlak olduğu şeklinde yorumluyor. Kripto para piyasasının toparlanması halinde MANA’nın fiyatının projenin potansiyeline uygun şekilde hareket edeceği üzerinde duruyorlar. Gerçekten de Coincodex, en iyi senaryoda MANA‘nın Facebook’un büyümesini takip etmesi halinde 2025 yılında 10,90 dolara, internetin büyümesini takip etmesi halinde ise 2025 yılında 2,15 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Web3’ün ön saflarında merkeziyetsiz bir topluluğun inşasını güçlendirmek ve teşvik etmek için APE ekosistemi içinde kullanılan bir ERC-20 yönetişim ve yardımcı program token’ı olan ApeCoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 9,05 yükselişle 4,95 dolardan işlem görüyor. Coincodex, APE coin‘in en iyi senaryoda Facebook’un büyümesini takip etmesi halinde 2025 yılında 80,65 dolara, internetin büyümesini takip etmesi halinde ise 2025 yılında 15,90 dolara ulaşmasını öngörüyor. Her iki senaryoda ApeCoin’in ciddi oranlarda yükseleceğine işaret ediyor.