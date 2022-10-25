Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 19.800 doların üzerinde alıcı buluyor ve altcoinler yükseliyor. Kripto paralar uzun süredir düşüş yönlü hareket ediyordu ve Bitcoin 30 günü aşkın süredir dar bir aralıkta konsolide oluyor. Peki bu yükselişin arkasında ne var? Yatırımcıları bundan sonra neler bekliyor?

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Bitcoin yeniden 19.596 dolar direncini aştı ve Ethereum fiyatı 1.400 doların üzerinde çıktı. Yükselişin temelinde ise 110,86 seviyesine kadar düşen dolar endeksi yatıyor. ABD borsaları güne %1,3 kazançla devam ediyor. Bitcoin’in kazançları ise %2,57 seviyesinde bulunuyor. Peki dolar endeksi (DXY) neden düştü? Bunun sebebi de beklentinin altında gelen Tüketici Güven endeksidir.

Bugün açıklanan ABD Tüketici Güven Endeksi için beklenti 106,5 seviyesindeydi. Ancak beklentinin altında geldi ve 102,5 olarak açıklandı. Bu veri ekonomideki soğumanın bir teyididir. Konut ve kira fiyatlarındaki düşüşü de göz önüne alırsak Fed’in sonraki toplantılarda daha az agresif adımlar atmaları beklenebilir. Bu verinin sonucu olarak DXY (dolar endeksi) düşüyor ve risk piyasaları yükseliyor. Eğer Tüketici Güven Endeksi 100’ün altında bir rakamda gelirse bu durum ekonomideki küçülme ve kötüleşmeye işarettir. Şimdilik ABD ekonomisi tam sınır noktada bulunuyor.

Kripto Paralar İçin Önemli Gelişme

Michael Poppe yatırımcılar tarafından yakından takip edilen bir analisttir ve kısa süre önce beklentisini açıkladı. Öne göre önümüzdeki hafta kripto paraların artık yukarı yönlü hareket etmesi için önemli bir fırsat sunacak. Bugün beklentinin altında gelen güven endeksi de Fed’in 2 Kasım tarihinde yumuşak bir tavır takınabileceğini gösteriyor. Biden, ekonominin iyiye gittiğini savunurken birçok finans devi eğer Fed şahin duruşunun sürdürürse 2023 yılında resesyonun kesin olarak yaşanacağını söylüyor.

Enflasyondaki yükseliş şimdilik duruldu, işsizlik verileri Fed’in yumuşamasını destekler mahiyette ve güven endeksi ekonomideki soğumaya işaret ediyor. Yani Fed’in birkaç ay içinde attığı agresif adımların sonuçları görülmeye başlandı. Şimdi bazı üyelerin hızlı faiz artışının devamına karşı çıktığı yönünde haberler de servis edilmeye başlandı. WSJ tarafından yayınlanan rapor Fed’in Kasım ve Aralık toplantısında beklenenden daha yumuşak kalabileceğini gösteriyor.

Tüm bunlara ek olarak önümüzdeki 10 gün içinde Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla ilgili sürecin resmen netleşmesi bekleniyor. Eğer önümüzdeki hafta Twitter’ın yeni sahibi resmen Elon Musk olursa bu şaşırtıcı olmayacaktır. Kripto paralar özelinde Twitter satışı da iyi bir fiyat katalizörü olabilir.