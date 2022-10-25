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X-App Geliyor! Elon Musk’ın Gizemli Projesi ve Kripto Para Planları!

Elektrikli araba, uzay seyahati derken sırada ne var? Bu gelişme büyük kripto para boğasının zeminin oluşturabilir.
18:47
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Muzip milyarder alışılagelmiş biri değil ve Musk denenmeyenlerin peşinde koşuyor. Yeni planı tam bir sürpriz yumurta. Ancak Twitter hakkında dün paylaştığımız sızıntı ve Musk’ın önceki açıklamalarını birleştirdiğimizde ortaya bir sonuç çıkıyor. Elon Musk bir sonraki boğa piyasalarını bu adımıyla başlatabilir. Peki Mars aşığı milyarderimiz neler planlıyor?

Elon Musk Kripto Para

Tesla Inc. CEO’su ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, görünüşe göre para yatırma ve çekme dahil olmak üzere kripto cüzdan özelliklerine sahip bir sosyal medya platformu üzerinde çalışıyor. Bu açıklamalar ünlü teknoloji blog yazarı Jane Manchun Wong tarafından kamuoyuna duyuruldu. Dün zaten son dakika olarak bunu paylaşmıştık. Twitter satışına sadece günler kaldı ve bu sızıntı pek tesadüfe benzemiyor.

Musk daha önce Twitter’ın satın alınmasının X-App olarak adlandırılan hepsi bir arada uygulamasını hızlandırmaya yardımcı olacağını duyurmuştu.  Musk, “Twitter’ı satın almak, her şeyi içinde bulunduran bir uygulama olan X’i yaratmak için bir hızlandırıcıdır” dedi.

X-App Nedir?

Musk’ın her şeyi içine alan uygulamasının Bitcoin, Ripple ve Dogecoin (DOGE) gibi popüler kripto paraları desteklemesi ihtimali yüksek görünüyor. Bununla birlikte Musk, X uygulaması için yeni bir utility token geliştirebilir. Teknoloji milyarderi, WeChat de dahil olmak üzere Asya’da popüler olanlar gibi hepsi bir arada bir platform oluşturmak istiyor. Musk daha önce “Çin dışında WeChat bilinmiyor” demişti.

Ayrıca şunları söyledi;

“Ve bence bunu yaratmak için gerçek bir fırsat var. Çin’de WeChat ile yaşıyorsunuz çünkü günlük hayatınız için çok faydalı ve çok yararlı. Bence bunu başarabilirsek, hatta Twitter ile buna yaklaşabilirsek, bu muazzam bir başarı olur”

Musk yıllardır küresel piyasaları açmak için sağlam paranın büyük bir savunucusu olmuştur. Dahası, üst düzey milyarder servetini, şu anda Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli dijital varlıkları destekleyen küresel bir ödeme platformu olan PayPal’ı satarak kazandı. Özellikle Musk, Web3 endüstrisinde eski adı Facebook olan Meta gibi şirketlerle rekabet edecek. Web3 endüstrisinin, daha fazla insan gerçek dünya ticareti yapmak için izinsiz protokoller kullandıkça küresel GSYİH’yi önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Son olarak X-App için kullanılması beklenen X(nokta)com isimli internet adresi 2017 yılında Musk tarafından yeniden satın alındı. Bu adres ilk olarak 1999 yılında satın alınmış ve daha sonra Confinity ile birleşerek PayPal ismini almış bir çevrimiçi bankacılık projesiydi. Domain (internet adresi) şimdilik Elon Musk’ta ve muzip milyarder Twitter’ı almasıyla projenin birkaç yıl erken tamamlanacağını düşünüyor.

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