Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Devlet Kripto Para Balinaları İçin Harekete Geçiyor!

Devlet Kripto Para Balinaları İçin Harekete Geçiyor!

Türkiye ise şimdilik 7.500 TL üzerindeki şüpheli çekimlerin bildirilmesini zorunlu hale getirdi.
17:20
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sermayesi belli bir rakamın üzerindeki yatırımcılar balina olarak isimlendiriliyor. Bu yatırımcı grubu için belirlenmiş sabit bir sermaye büyüklüğü yoktur. Ancak Güney Kore hükümeti bir limit belirledi ve bu rakamın üzerinde parası olan yatırımcıları balina olarak tanımlayacak. Peki son adım ne anlama geliyor? Türkiye’de de benzer bir adım atılır mı?

Kripto Para Balinaları

Güney Kore’nin önde gelen mali gözlemcisi Mali Hizmet Komisyonu (FSC), kripto paraların kara para aklamada yoğun olarak kullanıldığına inanıyor ve bunu önlemek için harekete geçiyor. Nitekim dün Çinli istihbarat elemanlarının 61.000 dolarlık Bitcoin’i rüşvet olarak verdiğini duyurmuştuk. Kripto paralar kolay hareket ettirilebildiği ve otoriteler tarafından izlenmesi güç olduğu için suçlular tarafından da kullanılıyor.

Güney Kore hükümeti 70.000 doların üzerinde varlığı olan yatırımcıları kripto para balinası olarak tanımlayacak. Güney Kore, kripto para borsalarını düzenleyen katı yasalara sahip ve bu yasalar arasında hükümet kayıt gereklilikleri ve Güney Kore Mali Denetim Servisi (FSS) tarafından denetlenen diğer süreçler yer alıyor. Yani borsalardaki kullanıcıların her adımı kayıt altında ve devlet yetkilileri istediği zaman bu verilere ulaşabiliyor.

Devlet Kripto Paraları İzleyecek

Yerel bir rapora göre, FSC’nin bir bileşeni olan Mali İstihbarat Birimi, Güney Kore’nin kripto balinalarının işlemlerini izleyecek. Düzenleyici kurum, dijital para birimlerinin özellikle kara para aklama tekniklerine karşı hassas olduğunu iddia ederek, 100 milyon won’dan (yaklaşık 70.000 dolar) azla kripto para birimine sahip olanları hedef aldı. 2017 yılında Güney Kore hükümeti, anonim trade hesaplarının kullanımına kısıtlamalar getirmiş ve bir yasağın uygulanacağı endişesiyle yerel finans kurumlarının Bitcoin vadeli işlemlerine ev sahipliği yapmasını yasaklamıştı. Ayrıca, 2018’de Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) kripto para borsa hesapları olan bankalar için raporlama şartlarını arttırdı.

Stablecoinler başlıca izleme konusu olacaktır. İzleme birimine göre, bu tür varlıklar genel toplumda giderek daha yaygın hale geliyor ve “bir suç aracı olarak” kullanılma olasılığı daha yüksek. Güney Kore’deki kolluk kuvvetleri de yaklaşık bir ay önce vergi kaçakçılarının peşine düştü. Vergi kaçıran yerel kişi ve işletmelerden yaklaşık 180 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Yükseliyor! Bitcoin Atağı Başladı!
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Yükseliyor! Bitcoin Atağı Başladı!
X-App Geliyor! Elon Musk’ın Gizemli Projesi ve Kripto Para Planları!
X-App Geliyor! Elon Musk’ın Gizemli Projesi ve Kripto Para Planları!
Son Dakika! Dijital Türk Lirasında Test Edilme Tarihi Açıklandı!
Son Dakika! Dijital Türk Lirasında Test Edilme Tarihi Açıklandı!
Son Dakika! Devasa Borsada İstifa Depremi: CEO Veda Etti!
Son Dakika! Devasa Borsada İstifa Depremi: CEO Veda Etti!
Dev Kripto Para Borsasının Sahibine Şok! 8 Yıl Hapsi İstendi!
Dev Kripto Para Borsasının Sahibine Şok! 8 Yıl Hapsi İstendi!
BitMEX Kurucusundan Çarpıcı Bitcoin (BTC) Görüşü: Çok Geç Olabilir!
BitMEX Kurucusundan Çarpıcı Bitcoin (BTC) Görüşü: Çok Geç Olabilir!
Kripto Para Boğa Sinyali! ABD CFTC Başkanından Geldi!
Kripto Para Boğa Sinyali! ABD CFTC Başkanından Geldi!
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022