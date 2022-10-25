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Sermayesi belli bir rakamın üzerindeki yatırımcılar balina olarak isimlendiriliyor. Bu yatırımcı grubu için belirlenmiş sabit bir sermaye büyüklüğü yoktur. Ancak Güney Kore hükümeti bir limit belirledi ve bu rakamın üzerinde parası olan yatırımcıları balina olarak tanımlayacak. Peki son adım ne anlama geliyor? Türkiye’de de benzer bir adım atılır mı?

Kripto Para Balinaları

Güney Kore’nin önde gelen mali gözlemcisi Mali Hizmet Komisyonu (FSC), kripto paraların kara para aklamada yoğun olarak kullanıldığına inanıyor ve bunu önlemek için harekete geçiyor. Nitekim dün Çinli istihbarat elemanlarının 61.000 dolarlık Bitcoin’i rüşvet olarak verdiğini duyurmuştuk. Kripto paralar kolay hareket ettirilebildiği ve otoriteler tarafından izlenmesi güç olduğu için suçlular tarafından da kullanılıyor.

Güney Kore hükümeti 70.000 doların üzerinde varlığı olan yatırımcıları kripto para balinası olarak tanımlayacak. Güney Kore, kripto para borsalarını düzenleyen katı yasalara sahip ve bu yasalar arasında hükümet kayıt gereklilikleri ve Güney Kore Mali Denetim Servisi (FSS) tarafından denetlenen diğer süreçler yer alıyor. Yani borsalardaki kullanıcıların her adımı kayıt altında ve devlet yetkilileri istediği zaman bu verilere ulaşabiliyor.

Devlet Kripto Paraları İzleyecek

Yerel bir rapora göre, FSC’nin bir bileşeni olan Mali İstihbarat Birimi, Güney Kore’nin kripto balinalarının işlemlerini izleyecek. Düzenleyici kurum, dijital para birimlerinin özellikle kara para aklama tekniklerine karşı hassas olduğunu iddia ederek, 100 milyon won’dan (yaklaşık 70.000 dolar) azla kripto para birimine sahip olanları hedef aldı. 2017 yılında Güney Kore hükümeti, anonim trade hesaplarının kullanımına kısıtlamalar getirmiş ve bir yasağın uygulanacağı endişesiyle yerel finans kurumlarının Bitcoin vadeli işlemlerine ev sahipliği yapmasını yasaklamıştı. Ayrıca, 2018’de Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) kripto para borsa hesapları olan bankalar için raporlama şartlarını arttırdı.

Stablecoinler başlıca izleme konusu olacaktır. İzleme birimine göre, bu tür varlıklar genel toplumda giderek daha yaygın hale geliyor ve “bir suç aracı olarak” kullanılma olasılığı daha yüksek. Güney Kore’deki kolluk kuvvetleri de yaklaşık bir ay önce vergi kaçakçılarının peşine düştü. Vergi kaçıran yerel kişi ve işletmelerden yaklaşık 180 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi.