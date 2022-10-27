Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Nam Salan Analist Değerini İkiye Katlayabilecek Altcoin’i Paylaştı: Tarih Verdi!

Nam Salan Analist Değerini İkiye Katlayabilecek Altcoin’i Paylaştı: Tarih Verdi!

Kripto para piyasası nihayet haftalardır süren derin uykusundan uyanmaya başlarken, gözler (BTC) ve altcoin'lerde. 
16:20
27 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası nihayet haftalardır süren derin uykusundan uyanmaya başlarken, gözler (BTC) ve altcoin’lerde.

Ethereum: 3.000 Dolar Ne Zaman Gelir?

Piyasanın toplam değeri, nihayet 1 trilyon doları aştı. Bitcoin (BTC) 21.000 dolar seviyesini görürken, Ethereum (ETH) da Merge’ün ardından meydana gelen düzeltme sonrası ilk kez 1.500 doların üzerine çıkmayı başardı. Ethereum’ın tarihsel fiyat hareketini gözlemleyen LedgArt kurucu ortağı ve analist Kaleo, bugün attığı bir tweet’te ETH’nin 2023’ün başlarında 3.000 dolara çıkabileceğini iddia etti. Analiste göre, bu büyük oranda mümkün görünüyor. Grafikteki verilere dikkat çeken analist, ETH’nin her düzeltme esnasında daha yüksek tepeler oluşturduğunu ve bunun istikrara işaret ettiğini belirtti.

 Ethereum, son 24 saatte piyasa değerine 20 milyar dolar ekledi. Merge güncellemesinin ardından ilk kez 1.500 doların üzerine çıkması, sembolik önem teşkil ediyor. Aynı zamanda, Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, 26 Ekim’de Ethereum’un Hisse Kanıtı (PoS) protokolüne geçişinin ve “finans ve paranın dijitalleşmesinin merkezinde yer almasının uzun vadede fiyatına yansıyacağını iddia etti.  Ethereum, son 24 saatte %0.75’lik artışla an itibariyle  1.542 dolardan işlem görüyor.  ETH, son yedi gün boyunca %19.74 gibi büyük bir artış kaydetti.

Ethereum’a Dair Endişeler..!

Bununla birlikte, bazı  uzmanlar, Ethereum bloklarının %60’ından fazlasının ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından uygulanan yaptırımlarla uyumlu olması nedeniyle ağın sansüre direncinden endişe duyduğundan, Ethereum ekosistemine yönelik kafalarda soru işaretleri belirdi. OFAC, Ağustos ayında popüler Ethereum mikseri Tornado Cash’e, protokolle ilişkili bir dizi ETH adresini kara listeye almanın yanı sıra, kripto paralar yoluyla çalınan 455 milyon dolara yönelik para aklama iddiasındaki rolü nedeniyle soruşturma başlattı.

Merge sonrası Ethereum’un yeni doğası ve statüsüne yönelik tartışmalar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Ethereum’un İş Kanıtı (PoW) sisteminden Hisse Kanıtı (POS) sistemine geçişinin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’den kritik açıklamalar geldi. Gensler yaptığı açıklamada, Hisse Kanıtı kullanan kripto paraların  federal menkul kıymetler düzenlemelerine tabi olabileceğini vurguladı.   Fox Business gazetecisi Eleanor Terrett, bir tweet’te Gary Gensler‘in Ethereum’u hedef alabileceğini öne sürdü. Bu kritik gelişme, devrim olarak nitelendirien Merge’ün hayata geçmesinden hemen sonra geldi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
İnanılmaz Başarı! Bu Altcoin 3.954 Proje Arasında Zirveye Oturdu! İşte Kritik Rapor!
İnanılmaz Başarı! Bu Altcoin 3.954 Proje Arasında Zirveye Oturdu! İşte Kritik Rapor!
Ravencoin için Beklentiler Ne Yönde? RACA Coin Yorum ve REEF Coin Yorum
Ravencoin için Beklentiler Ne Yönde? RACA Coin Yorum ve REEF Coin Yorum
Analist “Bu Altcoin Çok Ucuz” Dedi ve Ekledi: Bitcoin ve Binance Coin’i (BNB) Gölgede Bırakacak!
Analist “Bu Altcoin Çok Ucuz” Dedi ve Ekledi: Bitcoin ve Binance Coin’i (BNB) Gölgede Bırakacak!
Kripto Paralarda Son Durum: Ethereum, AVAX, Dogecoin ve SHIBA
Kripto Paralarda Son Durum: Ethereum, AVAX, Dogecoin ve SHIBA
Devasa Borsadan Stablecoin Müjdesi: Yakında Geliyor!
Devasa Borsadan Stablecoin Müjdesi: Yakında Geliyor!
Terra Classic! Kritik Rapor LUNC’un Geleceği Hakkında Çok Şey Söylüyor!
Terra Classic! Kritik Rapor LUNC’un Geleceği Hakkında Çok Şey Söylüyor!
Terra Classic’te (LUNC) Endişe Yaratan Gelişme: 200 Milyon!
Terra Classic’te (LUNC) Endişe Yaratan Gelişme: 200 Milyon!
Google’dan Dikkat Çeken Bitcoin ve Altcoin Çıkışı: Bizi de Etkiledi
Google’dan Dikkat Çeken Bitcoin ve Altcoin Çıkışı: Bizi de Etkiledi
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022