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Kripto para piyasası nihayet haftalardır süren derin uykusundan uyanmaya başlarken, gözler (BTC) ve altcoin’lerde.

Ethereum: 3.000 Dolar Ne Zaman Gelir?

Piyasanın toplam değeri, nihayet 1 trilyon doları aştı. Bitcoin (BTC) 21.000 dolar seviyesini görürken, Ethereum (ETH) da Merge’ün ardından meydana gelen düzeltme sonrası ilk kez 1.500 doların üzerine çıkmayı başardı. Ethereum’ın tarihsel fiyat hareketini gözlemleyen LedgArt kurucu ortağı ve analist Kaleo, bugün attığı bir tweet’te ETH’nin 2023’ün başlarında 3.000 dolara çıkabileceğini iddia etti. Analiste göre, bu büyük oranda mümkün görünüyor. Grafikteki verilere dikkat çeken analist, ETH’nin her düzeltme esnasında daha yüksek tepeler oluşturduğunu ve bunun istikrara işaret ettiğini belirtti.

Ethereum, son 24 saatte piyasa değerine 20 milyar dolar ekledi. Merge güncellemesinin ardından ilk kez 1.500 doların üzerine çıkması, sembolik önem teşkil ediyor. Aynı zamanda, Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, 26 Ekim’de Ethereum’un Hisse Kanıtı (PoS) protokolüne geçişinin ve “finans ve paranın dijitalleşmesinin merkezinde yer almasının uzun vadede fiyatına yansıyacağını iddia etti. Ethereum, son 24 saatte %0.75’lik artışla an itibariyle 1.542 dolardan işlem görüyor. ETH, son yedi gün boyunca %19.74 gibi büyük bir artış kaydetti.

Ethereum’a Dair Endişeler..!

Bununla birlikte, bazı uzmanlar, Ethereum bloklarının %60’ından fazlasının ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından uygulanan yaptırımlarla uyumlu olması nedeniyle ağın sansüre direncinden endişe duyduğundan, Ethereum ekosistemine yönelik kafalarda soru işaretleri belirdi. OFAC, Ağustos ayında popüler Ethereum mikseri Tornado Cash’e, protokolle ilişkili bir dizi ETH adresini kara listeye almanın yanı sıra, kripto paralar yoluyla çalınan 455 milyon dolara yönelik para aklama iddiasındaki rolü nedeniyle soruşturma başlattı.

Merge sonrası Ethereum’un yeni doğası ve statüsüne yönelik tartışmalar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Ethereum’un İş Kanıtı (PoW) sisteminden Hisse Kanıtı (POS) sistemine geçişinin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’den kritik açıklamalar geldi. Gensler yaptığı açıklamada, Hisse Kanıtı kullanan kripto paraların federal menkul kıymetler düzenlemelerine tabi olabileceğini vurguladı. Fox Business gazetecisi Eleanor Terrett, bir tweet’te Gary Gensler‘in Ethereum’u hedef alabileceğini öne sürdü. Bu kritik gelişme, devrim olarak nitelendirien Merge’ün hayata geçmesinden hemen sonra geldi.