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Kripto para yatırımcılarının özellikle popüler isimlerden gelen kriptoyla ilgili tavsiyelere son derece dikkatli yaklaşması gerekiyor. Gizli reklamlar, ortaklıklarla kendi kitlelerine aslında hiçbir işe yaramayan projeleri pazarlayan çok fazla isim var. Bugün ve geçmişte bu tarz paylaşımlar devasa kayıplara yol açtı.

Fenomen Kripto Dolandırıcısı

Ülkemizde ve dünyada önüne geçilemeyen gizli reklamlarla mağdur olmamak için yatırımcıların tavsiye almaması ve kendi araştırmalarına göre hareket etmesi en doğru seçenek olabilir. Kripto dedektifi ZachXBT, Blue ya da Jack olarak bilinen bir YouTuber hakkında kapsamlı değerlendirmesini paylaştı. Kriptonun gizemli dedektifi olarak bilinen ve bu tarz istismarları ifşa etmesiyle meşhur olan ZachXBT 1,5 milyon dolarlık vurgundan bahsediyor.

Zach’in Twitter’daki iddiasına göre, başlangıçta oyun ve trolleme videolarıyla popülerlik kazanan Blue, 2021’de kripto dolandırıcılığı dünyasına dalmadan önce YouTube’da 122.000’den fazla aboneyle hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaştı. Zach’e göre, Blue’nun Snapchat’inden sızdırılan bir gönderi, onu Ekim 2022’de Bored Ape Yacht Club 8668 NFT’yi satın alan cool-breeze.eth Ethereum ENS adresine bağladı. Bu adresin finansmanını araştıran kripto dedektifi, çalınan fonların yaklaşık üçte biri olan 85 ETH‘nin üzerindeki girişleri, doğrudan Monkey Drainer kimlik avı dolandırıcılığıyla ilişkili adreslerle bağlantılı olarak ortaya çıkardığını söyledi.

Kripto Dolandırıcısı Fenomenlere Dikkat

Discord’da Blue’nun sık sık başarılı dolandırıcılıkları ve BAYC NFT satın alımıyla övündüğünü belirten Zach, dahili Discord sunucularından alınan ekran görüntülerinin Blue‘nun diğer kişilere de dolandırıcılık yöntemleri konusunda talimat verdiğini gösterdiğini söyledi. Zach, belirli bir kimlik avı dolandırıcılığı nedeniyle Monkey ile yaşadığı iddia edilen anlaşmazlığın BAYC’sinin çalınmasıyla sonuçlanmasının ardından, Blue’nun başka projelerle dolandırıcılığa devam ettiğini yazdı.

Blue’nun birincil yönteminin Twitter’da doğrulanmış hesaplarla spam yapmak olduğunu belirten Zach, @g13m adlı kullanıcının Temmuz ayında böyle bir kimlik avı dolandırıcılığına kurban gittiğini ve sahte bir Doodles NFT sitesinde yaklaşık 213.000 $ değerinde ETH ve USDT kaybettiğini örnek verdi.

“Bu kimlik avı dolandırıcılarının sıfır pişmanlık gösterdiğini ve fonları pahalı öğelere harcadığını görmek iğrenç. Blue (Jack) ile ilgili ek bilgiler, sonunda yasal işlem başlatılmasına yardımcı olmak üzere kurbanlarının birçoğuyla paylaşıldı.”

Burada Blue kesinlikle iyi bir örnek. Türkiye ve dünyadaki yatırımcıları hedefleyen çok sayıda devasa takipçi kitlesine sahip hesaplar her geçen gün yeni yöntemlerle onlara güvenenleri mağdur etmeye devam ediyor.