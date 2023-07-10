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Kripto para piyasalarının 2021 yılının sonunda yaşadığı yükseliş vadeli ETF onayıyla tetiklenmişti. Şimdi sırada sonraki boğa sezonunu tetikleyebilecek bir başka ETF onayı var. Ancak SEC Başkanı kripto para yatırımcılarının heyecanla beklediği müjdeli haberi vermemekte kararlı. Spot Bitcoin ETF’e sert biçimde karşı çıkan SEC “manipülatif piyasaları” gerekçe gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF Mahkemede

Grayscale hali hazırda Bitcoin Tröst’ü GBTC ile kurumsallar kripto yatırım hizmeti sunuyor. Ancak fon itfaları desteklemediği için negatif primle işlem görüyor ve şirketin bunu ETF’e dönüştürmekte kararlı olduğunu biliyoruz. SEC’in reddinin ardından Grayscale mahkemeye gitti ve ilk duruşma yapıldı. Burada SEC Avukatları onay verilemeyeceğini çünkü Bitcoin’in son derece manipülatif olduğunu savundu.

Vadeli ETF onayı vermesine rağmen SEC’in Spot ETF başvurularını Bitcoin için reddetmesi ciddi bir çelişki gibi görünüyor. Nitekim ikisinin de fiyatını spot BTC fiyatı belirliyor. Grayscale hayatta kalabilmek için GBTC’yi ETF’e dönüştürmek zorunda. Negatif primle işlem gören tröst yatırımcıları da önemli ölçüde mağdur etti.

Adaletsizlik Vurgusu

Bugün mahkemeye yeni bir mektup gönderen Grayscale yetkilileri sorunun çözülmesi için yardım talep etti. Yakın zamanda onaylanan kaldıraçlı Bitcoin ETF’ine işaret eden şirket spot onayının verilmemesini eşitsizlik olarak vurguluyor.

“Bugün, avukatlarımız mahkemeye SEC’in kaldıraçlı bir bitcoin vadeli işlem ETF’sini onaylarken GBTC gibi spot bitcoin ETF’lerinin onayını reddetmeye devam etmesi arasındaki eşitsizliği vurgulayan bir mektup gönderdi. Grayscale Bitcoin Trust’ı bir SpotBitcoinETF’ye dönüştürmeyi savunmaya devam ediyoruz. SEC başvurumuzu bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce reddetti ve biz de hemen kararlarına itiraz eden bir dava açtık. O zamandan bu yana SEC’in kaldıraçlı bitcoin vadeli işlem ETF’sinin onaylanması gibi eylemleri, SEC’in keyfi bir şekilde hareket ettiğine dair yasal argümanımıza daha fazla destek sağladı. 2 kat kaldıraçlı bitcoin vadeli işlem ETF’si, S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index’inin performansını her gün iki katına çıkarmak amacıyla kaldıraç kullanmaktadır. Bu da yatırımcıları geleneksel bitcoin vadeli borsa yatırım ürünlerinden daha riskli bir yatırım ürününe maruz bırakıyor. Açık olmak gerekirse, bu gibi ürünlerin var olmaması gerektiğini söylemiyoruz. Bunun yerine, kaldıraçlı vadeli işlem ürünlerine izin verilirken spot ürünlere onay verilmemeye devam edilmesi için iyi bir neden olmadığına dikkat çekiyoruz. Nihayetinde, bu ürünler için duyulan heyecan başından beri söylediklerimizi destekliyor.”

Son 1 aydır başta BlackRock olmak üzere finans dünyasının önde gelen birçok ismi spot Bitcoin ETF onayı almak için başvuru yarışına girdi.