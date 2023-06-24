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  •   Ethereum Fiyatı İçin Sırada Ne Var, 2000 Doları Geçebilecek mi? İşte ETH Fiyat Analizi

Ethereum Fiyatı İçin Sırada Ne Var, 2000 Doları Geçebilecek mi? İşte ETH Fiyat Analizi

Özet

  • Ethereum fiyatı son toparlanma ile yükseliş göstererek bin 895 dolara çıktı, ancak bin 926 dolar direncini kıramadı.
  • Fiyatın aşağı eğimli direnç trend çizgisine geri çekilmesi ve trend çizgisinin destek olarak çalışması beklenebilir.
  • Eğer fiyat destek seviyesi üzerinde kalacak olursa ETH'nin 2 bin dolara aşan yükseliş potansiyeli bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:31
24 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Etehreum fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,64 yükselişle bin 895 dolardan işlem görüyor. Piyasa duyarlılığı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle geçen haftadan bu yana etkileyici bir toparlanma gösteriyor. Önde gelen birçok altcoin, en büyük kripto paradaki toparlanmayı takip ediyor. En büyük altcoin olan ETH, bu toparlanmanın ortasında bin 627 dolardan sıçrayarak değerini yüzde 18’in üzerinde artırdı. Peki ETH fiyatı bu ralliyi devam ettirmeye hazır mı yoksa kısa vadede bir düzeltme ile karşı karşıya kalarak değer mi kaybedecek, gelin daha yakından bakalım. İşte Ethereum fiyat analizi.

Ethereum Fiyat Analizi

Günlük zaman dilimi grafiği, Ethereum fiyatındaki son düzeltme aşamasını taşıyan aşağı eğimli direnç trend çizgisi (kırmızı) gösteriyor. Ancak, son toparlanmayla birlikte alıcılar 21 Haziran’daki bu dinamik dirençten güçlü bir kırılım yaptılar. Hacimdeki büyük artışla gerçekleşen kırılım, alıcıların fiyatın daha yükseğe çıkacağına olan inancını yansıtıyor. Nitekim en büyük altcoin‘in fiyatı, 22 Haziran’da yükseliş patlamasına uygun bir takip gösterse de bin 926 dolar direncini geçemedi.

Bin 926 dolar direncinde yakılan uzun ret mumu, fiyatı düşürebilecek genel arz baskısını yansıtıyor. Potansiyel bir geri dönüş, kısa süre önce kırılıp geçilen aşağı eğimli direnç (şimdi destek) trend çizgisinin yeniden test edilmesine ve bir sonraki sıçramayı yapmak için destek olarak çalışabilir.

ETH Fiyatı 2 Bin Doları Geçebilecek mi?

ETH fiyatı için kısa süre önce kırıp geçtiği aşağı eğimli direnç trend çizgisine yapacağı geri çekilme, alıcıların mevcut toparlanma döngüsüne devam etmeden önce bir nefes almasına izin verebilir. Ethereum fiyatı dirençten desteğe çevrilen seviyenin üzerinde sürdürülebilirlik gösterirse, alıcılar en büyük altcoin’in fiyatını yüzde 13,8 daha yükseğe taşıyarak 2023’ün en yüksek seviyesi olan 2 bin 138 dolara götürebilirler.

Günlük Ortalama Yönde Endesi (ADX) de, mevcut ralli sırasında alıcıların güçlü bir toparlanma için son derece güçlü olduklarını gösteriyor. Bin 926 dolar seviyesinde yatay hareket eden Bollinger Bandı göstergesinin üst bandı ise yükselişin tersine dönerek düşüşe dönmesi için direnç gücünü güçlendiriyor.

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