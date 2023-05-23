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Heyecanlı başlayan 2023 yılı şimdilerde sakin geçiyor ve Bitcoin şimdilik seriyi bozmuş gibi görünüyor. İstikrarlı yükselişine ara veren kral kripto para birimi 2 haftadır neredeyse yatay seyrediyor. Yazı hazırlandığı sırada borç tavanı anlaşmasına ulaşılamadığı için Bitcoin 27.100 dolarda bulunuyor. Peki sırada ne var? Ünlü kripto para analisti neler bekliyor?

Uzmanların Bitcoin Yorumları

Yatırımcılar tarafından yoğun biçimde takip edilen popüler analist Crypto Kaleo Bitcoin‘in Temmuz ayına kadar sürecek güçlü bir ralliye başlamak üzere olduğunu söyledi. En azından kendisi böyle bir senaryoya inanıyor. Kaleo, Bitcoin’in birkaç gün boyunca altına düştükten sonra yüksek zaman dilimi destek seviyesini geri aldığını ve güçlü bir yükseliş için ihtiyaç duyduğu şeye ulaştığını söyledi.

“Bunun gibi uzun vadeli desteğin altındaki sapmaların geri kazanılması tipik olarak yukarı yönde şiddetli hareketlere yol açar. Şu anda 27.700 doları izliyorum.”

Bitcoin yorumcusuna göre BTC fiyatı Temmuz ayına kadar 40.000 doları aşacak. Bu da mevcut seviyeden yaklaşık %46’dan fazla bir artış anlamına geliyor.

Uzmanların Kripto Para Yorumları

Kaleo aynı zamanda en büyük altcoin için de bir tahminde bulundu. Bugünkü piyasa güncellemesinde ETH fiyatının hızla 2.000 doları geri almasını beklediğini söyledi. Bu ayın başlarında kısa bir süreliğine 1.800 doların altına düştükten sonra ETH’nin yeniden zirvelere koşması gerektiğini söylüyor.

Öte yandan altcoinlerin çoğunda benzer oluşumlar söz konusu. Önemli destek seviyelerini Mayıs ayında kaybeden kripto paralar henüz toparlanabilmiş değil. BTC fiyatındaki dalgalanma eğer yukarı yönlü olursa çoğu altcoinde çift haneli yükselişler görmemiz olası. Bunun için Haziran ayı iyi bir dönem gibi görünüyor. Hong Kong adımı, temerrüt riskinin ortadan kalkması ve Fed’in faiz artışlarını pas geçmesi önümüzdeki ay için önemli fiyat katalizörleri olarak karşımıza çıkıyor.

Bitcoin fiyatındaki durgunluk geçmişte büyük ralli veya düşüşleri tetiklediği için yatırımcıların önümüzdeki haftalarda Bitcoin fiyatını bugün olduğu seviyede görmemesi muhtemeldir. Elbette Kaleo ve diğerleri geleceği göremez bu yüzden yatırımcıların kendi risk profillerine göre karalarını kendileri alması gerekiyor.