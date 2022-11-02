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Raoul Pal Açıkladı: Bu Altcoin Yükseliş Sinyali Veriyor!

Makro uzmanı ve eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal yaptığı bir Twitter paylaşımında bir altcoin’in yükseliş sinyali verdiğini söyledi.
12:55
2 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası nispeten toparlanma hamleleri sergilerken makro uzmanı ve eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, bir Ethereum (ETH) grafiğinin güçlü bir yükseliş sinyali verdiğini söylüyor.

ETH’da Yükseliş Sinyali

Pal Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, dünyanın en büyük iki kripto para birimi arasındaki fiyat ilişkisini gösteren ETH/BTC paritesinin güçlü bir yükseliş sinyali verdiğini ifade ediyor. Analiste göre grafikler şu anda piyasa değeri bakımından en büyük altcoin konumunda bulunana ETH için yükseliş eğiliminde.

Pal’ın grafiğine bakıldığında, ETH/BTC çiftinin çapraz direncini aşmaya hazır olduğu görülüyor ve bu da Ethereum’un muhtemelen Bitcoin’den daha iyi performans göstereceği yorumlarının yapılmasına sebep oluyor. Yazının yayına hazırlandığı sırada parite 0.076 BTC değerinde ve Pal’in direnç seviyesini yakından takip ediyor.

Pal’ın yanı sıra popüler bir kripto para analisti olan Kaleo da Twitter’dan yaptığı açıklamalarda benzer görüşte olduğunu ifade ediyor. Analiste göre ETH/BTC çiftinin 0.11 BTC hedefine doğru toparlanmaya hazır. Analiste göre ETH, Aralık ya da Ocak ayında lider kripto para birimi Bitcoin’den daha iyi performans sergileyebilir.

Tüm bunlara ek olarak Pal daha önce yaptığı açıklamalarda şu anda 1 trilyon dolar seviyesinde olan toplam kripto para piyasa değerinin artan ilgi ile birlikte uzun vadede 300 trilyon dolara kadar ulaşabileceğini ifade etmişti.

Ethereum’da Son Durum

Ethereum yazının kaleme alındığı sırada 1.563 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde yaklaşık olarak %1,6 geri çekildiği görülüyor. Bununla birlikte son günlerde yaşanan yükseliş sırasında 1.663 dolara kadar yükselen ETH’un 1 ayda yüzde 21 oranında artış kaydetmiş olduğu görülüyor.

Analistlere göre Merge sonrasında düşüşe geçen ETH’da orta ve uzun vadeli göstergeler güçlü görünüyor. Piyasa genel bir artış başlaması halinde analistler ETH’da ilk hedefin 2.000 dolar olabileceğini ifade ediyor.

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