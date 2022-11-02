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  •   8.9 Yıl Sonra Uyanan Dogecoin Adresinden Dikkat Çeken 2 İşlem: 2.37 Milyon!

8.9 Yıl Sonra Uyanan Dogecoin Adresinden Dikkat Çeken 2 İşlem: 2.37 Milyon!

Balina hareketlerini takip platformu Whale Alert, bugün yaptığı bir uyarıda uzun süredir hareketsiz olan bir Dogecoin (DOGE) adresinin yaklaşık 9 yıl sonra uyandığını bildirdi.
13:20
2 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Balina hareketlerini takip platformu Whale Alert, bugün yaptığı bir uyarıda uzun süredir hareketsiz olan bir Dogecoin (DOGE) adresinin yaklaşık 9 yıl sonra uyandığını 2 milyondan fazla DOGE’u hareket ettirdiğini bildirdi.

2.37 Milyon DOGE’u Hareket Ettirdi

Whale Alert, bugün attığı bir tweet’te 8 yıl 9 ayın aydır hareketsiz olan bir Dogecoin adresinin uyandığını ve güncel fiyatlarla 338 bin doların üzerinde değere sahip 2.37 milyon DOGE‘u hareket ettirdiğini bildirdi.

Bir diğer balina hareketlerini takip platformu olan Lookonchain, söz konusu işlemi Whale Alert’in ardından yaklaşık bir saat sonra doğruladı ve adresin sahibinin her bir DOGE için maliyetinin 0,001 doların altında olduğunu açıkladı.

BitInfoCharts’ın sağladığı veriler, balinanın adresteki DOGE’ları altcoin’in piyasaya sürüldüğü 2013’ün Aralık ayından 2014’ün Mart ayına kadar biriktirdiğini gösteriyor. Veri sağlayıcısı, balinanın fiyat değişikliğinden elde ettiği kârın yaklaşık 326 bin 401 dolar olduğunu tahmin ediyor. Öte yandan adresin içindeki Dogecoin’ler sırasıyla 356 bin 285 DOGE ve 2 milyon 18 bin 529 DOGE’dan oluşan iki işlemle boşaltıldı. Şu anda 2.37 milyon DOGE’nin borsalara gidip gitmediği belli değil, ancak bazı kullanıcılar bunun önemli bir fiyat hareketine neden olacak kadar büyük bir miktar olmadığını belirterek yatırımcıların panik yapmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Dogecoin Balinaları Hareket Halinde

Ünlü milyarder Elon Musk‘ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasıyla fiyatının iki kattan fazla arttığı Dogecoin’deki balinalar bir süredir hareket halinde. Sonuç olarak, hem cüzdanında yüksek miktarda DOGE tutan hem de uzun vadeli yatırımcılarının elindeki DOGE’lardan kâr almaya karar vermiş olmaları şaşırtıcı değil.

Lookonchain’den alınan veriler, Dogecoin‘de en fazla parası bulunan 50 adreste DOGE arzının yüzde 63,71’inin bulunduğunu gösteriyor. Veri sağlayıcısı, ayrıca söz konusu 50 adresin DOGE varlıklarını geçtiğimiz ay 21 milyon ve geçtiğimiz hafta 761 milyon DOGE azalttıklarını ortaya koyuyor. Bununla birlikte adresler, 31 Ekim’den bu yana varlıklarını 484 milyon DOGE artırmış durumda.

Söz konusu adreslerin gerçekleştirdiği işlemlere bakıldığında, adreslerin 12’sinin alım yaparak elindeki DOGE miktarını artırdığı, 7’sinin ise satış yaparak elindeki DOGE’ların miktarını azalttığı görülüyor. Bu nedenle balinaların karışık duygular içinde olduğu söylenebilir. Lookonchain, son 7 günde toplam 1.2 milyar Dogecoin’in Binance’a ve 45.5 milyonun Crypto.com’a aktarıldığını tahmin ediyor.

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