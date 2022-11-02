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Bitcoin (BTC) 21.000 doları geçmenin hayallerini kurarken, popüler altcoin son bir haftada BTC’den daha iyi performans gösterdi.

Grayscale: Ethereum’un Başarısı 3 Faktörden Kaynaklanıyor

Kripto para piyasaları geçen hafta %9’dan fazla değer kazandı ve toplam değeri tekrar 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bazı altcoin’ler Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans gösterdi. Ethereum son yedi gün içinde BTC’den daha fazla değer kaydetti. 25 Ekim’de başlayan ralli sırasında Ethereum %17 yükselirken, Bitcoin, aynı dönemde sadece %6 artış kaydetti. Kurumsal varlık yöneticisi Grayscale, 1 Kasım’da yayımladığı raporunda bunun Ethereum’un arzıyla ilgili olabileceğini belirtti. Rapora göre, temel bir bakış açısıyla, ETH’nin Merge sonrası arzda yaşanan düşüş, BTC’ye göre daha iyi performans göstermesinde önemli rol oynadı.

Azalan ETH arzıyla birlikte enflasyonun düşmesi ve hatta orta vadede Ethereum’un deflasyonist bir yapıya dönüşmesi bekleniyor. Örnek vererek anlatmak gerekirse; aynı anda 3 Bitcoin yarılanmasına denk bir arz düşüşü etkisinin hesaplandığını söyleyebiliriz. Merge’den önce, Ethereum madencileri, tıpkı Bitcoin madencilerinin yaptığı gibi, masraflarını karşılamak için varlığı satmak zorunda kaldı. Ancak ağ Eylül ortasında hisse kanıtına geçtiğinden beri, bu satış baskısı büyük ölçüde azaldı. Grayscale, “Madencilerden gelen satış baskısının olmaması nedeniyle, ETH’nin fiyatı artık potansiyel olarak daha fazla ivme kazanıyor” açıklamasını yaptı. Ethereum’un çekiciliğinin bir başka yönü de azaltılmış arz ihracı. Rapor, Merge’den bu yana, ETH’nin ihracının günde yaklaşık 14.000 ETH ve yılda yaklaşık 5 milyon azaldığını belirtti.

Ethereum, Daha Çekici Hale Geldi!

Ultrason.Money verilerine göre, Ethereum arz artışı şu anda yılda sadece %0,09. Bu metrik, ağ talebi arttığında ve üretilenden daha fazla ETH yakıldığında, son zamanlarda birkaç kez negatif veya deflasyonist bir yapıya geçti. Bu önemli durum, en azından teoride, ETH’yi uzun vadede çok daha fazla çekici bir varlık haline getiriyor. Ayrıca, Merge, enerji tüketimini %99,9 oranında azaltarak varlığı ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) bilincine sahip kurum ve kuruluşlar için çok daha çekici hale getirdi. Digiconomist Ethereum Enerji Tüketimi Endeksine göre, enerji tüketimi, Merge öncesinde yılda yaklaşık 84 TW/sa (terawatt saat) iken bugün sadece 0,01 TW/saate düştü.

Bu üç faktör, Ethereum’un Bitcoin’den daha iyi performans göstermesine neden oldu. CoinGecko’ya göre, ETH fiyatları gün içinde %1 artışla 1.585 dolara ulaştı. ETH, 29 Ekim’de 1.645 dolara dokunarak Eylül ortasından bu yana en yüksek fiyatına ulaştı, ancak daha fazla yükselemedi. Ethereum geçen ay %24 arttı. ETH şu anda Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %67.6 düştü ve bu da Bitcoin’in düşüşünden biraz daha iyi.