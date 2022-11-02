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Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Oynayarak Kazandıran Sandbox Metaverse’ünü Deneyimledik!

Blockchain teknolojisinin geliştirmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi olan Play To Earn metaverse oyunu Sandbox nedir ve nasıl oynanır hep birlikte deneyimliyoruz.
14:00
2 Kasım 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain teknolojisinin ortaya çıkması ve üzerine yapılan geliştirmeler ile birlikte bu teknolojinin çok fazla yer aldığı alan ortaya çıktı. Bunu hiç birimiz inkar edemeyiz ve etmemeliyiz de! Bunların çoğu ileriye dönük olarak hayatımızı hızlandırmak ve kolaylaştırmak üzerine yapılan geliştirmeler. Çünkü hak verirsiniz ki, hiçbir şey yerinde sabit kalamaz, gelişim ve değişim kaçınılmazdır! Tabi doğru kullanıldığı sürece… Blockchain teknolojisinin gelişim gösterdiği ve başkalaşım geçirmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi de oyun sektörü.

O yüzden bu video ile birlikte metaverse oyunlarından bir tanesi olan Sandbox oyununu deneyimleyeceğiz. Yani Sandbox nedir? ve bu sanal evren içerisinde neler yapılmalıdır A’dan Z’ye hemen hemen tüm sorulara cevap vermeye çalışacağız.

İçerik Rehberi

Play to Earn Nedir?

Türkçe’deki karşılığı Oyna-Kazan olan Play to Earn kavramı daha çok NFT’lerin popüler hale gelmesiyle adından söz ettirdi. NFT’lerden önce bu yok muydu? Elbette vardı, örneğin 2015 yılına gidelim. Metin2 gibi popüler online oyunlar o günlerde ciddi miktarda oyuncu sayısına sahipti. Kimileri adeta bağımlılık derecesinde günün 18-19 saatini bu sanal alemde geçiriyordu. Bir nevi metaverse’ün erken dönem karşılığı gibi olan bu alem, karakterlerin geliştirilmesine odaklanmıştı. Canavarların metin taşlarını kesmesi ile kullanıcılar hem seviye atlıyor hem de oyunda kullanabilecekleri nesneler alıyordu. Bunlarla silahlarını geliştiriyor, karakterlerinin yeteneklerini iyileştiriyorlardı. Bazı kullanıcılar Metin2 gibi oyunlardan şimdiki Play to Earn platformları gibi yararlanıyordu. Geliştirdiği kılıçları, zırhları hatta oyun içi paraları TL karşılığında ikincil pazarlardan satışa çıkarıyordu. Ancak hiçbir platform kendi marketi dururken oyuncuların diğer oyuncularla alışveriş yapmasını istemez. Çünkü bu geliri düşürür. Nitekim tespit edilen kullanıcılar platformdan 50-60 yıl gibi (süresize yakın) sürelerle engelleniyordu.

Fakat geçtiğimiz yıl hayatımıza NFT kavramı girdi (daha önce de vardı ama yaygınlaştı) ve bunun oyunlarda uygulanabilirliği denendi. Başarılı da olundu. İnsanlar blockchain tabanlı veya blockchain ile belirli noktalarda entegre Play to Earn oyunları sayesinde elde ettikleri nesneleri oyunun kendi marketinde satabilir hale geldi. Bugün halen Metin2 gibi tutmuş oyunların PVP serverları bu modeli neden uygulamaya başlamadı anlamıyorum. P2E ile harcadıkları zamanın maddi karşılığını alan yatırımcılar kripto para girişimcilerinin daha fazla dikkatini çekti. Sayısız P2E girişimi ortaya çıktı.

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