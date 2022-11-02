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Binance CEO’su Twitter Yönetim Kuruluna Katılacak Mı?

Yatırımcılar heyecanla Twitter'ın kripto para hamlesini bekliyor. Binance CEO'su bazı açıklamalarda bulundu.
17:40
2 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen teknoloji konferansında konuşan Zhao, Twitter ve kripto konusunda soruları cevapladı. 500 milyon dolarlık yatırımıyla Binance, Twitter’ın satın alınmasına katkıda bulundu. CZ ise Binance CEO’su konumuyla yatırımcı olarak masada bulunuyor. Peki yönetim kuruluna katılacak mı? Twitter kripto paraları platforma nasıl entegre edecek?

Binance CEO’su Açıklama

Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen teknoloji konferansında konuşan Zhao, “Elon hala yönetim kurulu konusunda karar veriyor, eğer benden bunu yapmamı isterse muhtemelen yaparım” dedi.  Binance kısa süre önce Twitter satışına 500 milyon dolar yatırdı. Zorlu bir satın alma sürecine rağmen, Binance borsasının patronu Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifine finansal destek verme planlarına sadık kaldı. Kripto borsası, Katar’ın egemen varlık fonu, risk sermayesi şirketi Sequoia ve Fidelity’nin de aralarında bulunduğu onlarca dış yatırımcı arasındaydı.

Zhao, Twitter yönetim kuruluna katılmanın da aklında olmadığını ancak bunu bir iyilik olarak yapabileceğini söyledi. Ayrıca CZ şunları söyledi;

“Musk’ın kovması gereken çok sayıda insan, değiştirmesi gereken çok sayıda şey var”.

Twitter Kripto Para Entegrasyonu

Anlaşmanın tamamlanmasının hemen ardından Zhao, Binance’ın “kripto para, blockchain ve Web3 hedefleri” doğrultusunda Twitter’a destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Bir Binance sözcüsü de CEO’nun görüşlerini yineleyerek şirketin Twitter’ın blockchain teknolojisini kullanmasına yardımcı olacak bir ekip oluşturacağını açıkladı.

Lizbon’da Twitter’ın platformuna kriptoyu dahil etmesi sorulduğunda Zhao, entegrasyonun kolay olacağını söyleyerek ödemelere izin vermekten bahsetti.  Ayrıca Binance PAY aracılığıyla bu sürecin daha da hızlandırabileceğine değindi. Elon Musk ise aylık 8 dolarlık mavi tik abonelik ücretini dün akşam saatlerinde duyurdu. Birçok kripto para yatırımcısı kendisine “kripto para ile ödeme” gelecek mi sorusunu yöneltti.

Elon Musk ise kripto para sorularına şimdilik cevap vermedi. Bir kullanıcının sorusunu beğense de henüz cevap vermemiş olması yakın gelecekte büyük bir duyuru yapabileceği beklentisini oluşturdu. Dogecoin fiyatı bu beklentiler nedeniyle günlerdir yükseliyor. DOGE %150 oranında arttıktan sonra yazı hazırlandığı sırada bir miktar geri çekildi.

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