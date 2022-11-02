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  •   Analist “Sınıra Dayandılar” Dediği Bu 3 Altcoin’de Ani Ralli Bekliyor!

Analist “Sınıra Dayandılar” Dediği Bu 3 Altcoin’de Ani Ralli Bekliyor!

Kripto para analisti Rekt, popüler üç altcoin'in haftalık ya da aylık zaman diliminde önemli direnç seviyelerini aşma sürecinde olduğuna dikkat çekerek ralli öngörüsünde bulundu.
19:44
2 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler kripto para analisti ve trader’ı Rekt, üç altcoin‘in haftalık ya da aylık zaman diliminde önemli direnç seviyelerini aşma sürecinde olduğuna dikkat çekerek ralli öngörüsünde bulundu.

Ethereum’da Kırılım Tamam, Sırada Teyiti Var

Anonim kripto para analisti Rekt, 325 binden fazla Twitter takipçisine Ethereum‘un (ETH) Ağustos ayında 2 bin doların üzerine çıkmasından bu yana boğaları uzak tutan diyagonal direnci aşmayı başardığını söyledi:

ETH, alt yüksek trend çizgisi direncinin (siyah) ötesinde bir haftalık yükseliş kapanışının keyfini çıkardı. Sonuç olarak, ETH yakında bunu bir kırılım hareketi olarak tam olarak doğrulamak için bir yeniden test denemesi için trend çizgisine düşebilir. Kırılımın teyiti için bin 700 dolar ila bin 800 dolar aralığı (turuncu çizgi) geçilmeli.

Analistin paylaştığı grafiğe bakıldığında, Ethereum’un bin 800 dolar civarındaki kırılımı teyit etmesi halinde 2 bin 275 dolara kadar yükselebileceği görülüyor. ETH, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 1,31 düşüşle bin 555 dolardan işlem görüyor.

Analistin Ani Ralli Beklediği Diğer 2 Altcoin

Analistin ani ralli beklediği ikinci altcoin Ethereum’un en güçlü rakiplerinden biri olarak gösterilen Cardano (ADA). Rekt’e göre ADA, destek olarak 0,40 dolar civarındaki kilit fiyat seviyesini geçmeye çalışıyor. Analist, ADA boğalarının söz konusu kilit fiyat seviyesini geçmeyi başarmaları halinde Cardano’nun 0,48 dolar hedefine doğru önemli bir yükseliş yapabileceğini belirtti:

Teknik olarak, ADA haftalık grafikte geçen hafta alttaki kırmızı trend çizgisi direncinin altında kapanış yaptı. Ancak, şu anki haftalık mum, trend çizgisini destek olarak geri alma potansiyeline sahip. ADA burada tutunduğu sürece, yüzde 20’ye varan bir formasyon içi hareket yapabilir.

ADA, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 2,55 düşüşle Rekt’in işaret ettiği seviyenin altında, 0,3915 dolardan işlem görüyor.

Rekt’in radarındaki son altcoin ise Elon Musk’ın favori kripto parası Dogecoin (DOGE). Analist, DOGE’deki son volatilitenin popüler köpek temalı kripto paranın 16 aydan uzun süren bir düşüş trendini sona erdirmesine izin verdiğini söyledi. Rekt, bu noktada DOGE’nin 0,20 dolar hedefine yüzde 40’ın üzerinde bir ralliyi ateşlemekten bir direnç uzakta (0,141 dolar) olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

DOGE son günlerde 500+ günlük makro düşüş trendini kırdı ve aylık direncin (yeşil çizgi) altında işlem görüyor. Elbette, yeşili destek olarak geri almak yaklaşık yüzde 43’lük ekstra bir rallinin fitilini aşteler ve yaklaşık 0,20 dolara (mavi çizgi) ulaşılmasını sağlar. Ancak DOGE yeşil çizginin altında kaldığı sürece satış bakısı görebilir.

Dogecoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 4,25 düşüşle 0.1296 dolardan alınıp satılıyor. DOGE’un güncel fiyatlarla son 7 günde yüzde 91’in, son 30 günde ise yüzde 110’un üzerinde yükseldiği görülüyor.

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