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Sıcak Gelişme: Binance CEO’su Dev Bir Adıma Hazırlanıyor! BNB Coin’e Dikkat!

20:11
2 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’ın CEO’su kısa süre önce heyecan verici bir açıklama yaptı. Daha önce de yatırım için 1 milyar doların üzerinde nakit ayırdıklarını duyuran CEO yakında ağzındaki baklayı çıkarabilir. BNB yatırımcıları CZ tarafından resmen açıklanacak bu duyuru için tetikte olmalı.

Binance CEO’su Açıklama

Geçtiğimiz ay kripto borsasının bu yıl anlaşmalar için 1 milyar dolardan fazla harcayabileceğini söyleyen Binance Holdings Ltd. kurucusu ve CEO’su Zhao “CZ” dijital varlık endüstrisi ile geleneksel finans arasında köprü olmayı düşünüyor. CZ şunları söyledi;

“Belirli türde yerel lisanslara sahip insanlar, geleneksel bankacılık, ödeme hizmeti sağlayıcıları, hatta bankalar var. Bunlara bakıyoruz. Kripto ile geleneksel finans dünyası arasında köprü olmak istiyoruz.”

Zhao’nun yorumları, dijital varlıkların ve geleneksel finansın ya da kripto deyimiyle “TradFi”nin nasıl giderek birbiriyle bağlantılı hale geldiğinin altını çiziyor. Goldman Sachs Group Inc. ve BlackRock Inc. gibi finans kuruluşları, dijital varlıkların değerinden yaklaşık 2 trilyon dolar düşüren bir piyasa çöküşünden sonra bile kriptoya daha derinlemesine ilgi duyuyorlar. Haberin ardından BNB fiyatı piyasadaki negatifliğe rağmen 327 dolara tırmandı.

BNB Coin Uçabilir

Zhao’ya göre Binance azınlık yatırımlarına veya direkt olarak satın almalara halen açık. Türev ve spot tarafta hacim %50’sinden fazlası Binance borsasında dönüyor ve dünyanın en büyük şirketinin oldukça ciddi miktarda nakit rezervi bulunuyor. Dünyanın en büyük kripto borsasını işleten şirketle bir iş anlaşması imzaladıktan sonra bir bankanın hisse fiyatında ciddi artışlar oluyor. Binance bu fırsatı da değerlendirmek istiyor.

“Bulduğumuz şey, bankalar bizimle çalıştığında, onlara çok fazla kullanıcı yönlendiriyoruz, bu yüzden bankanın değerlemesi katlanarak artıyor, neden onlara yatırım yapmıyoruz? Böylece bu bize de fayda sağlar”.

Binance son olarak Twitter anlaşmasına 500 milyon dolarla katıldı ve azınlık yatırımcılar arasında yerini aldı. Şimdi de Twitter’ın Web3’e dönüşümü noktasında görev üstlenmeye hazırlanıyor. Eğer CZ bahsettiği gibi banka alımı tarzı büyük bir haberle gelirse bu gelişme BNB fiyatının önemli ölçüde artmasını sağlayabilir.

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