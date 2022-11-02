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  •   Yüzde 81 Fiyat Artışı! İşte Render (RNDR) Yükselişinin Sebebi!

Yüzde 81 Fiyat Artışı! İşte Render (RNDR) Yükselişinin Sebebi!

İki haftada yaklaşık yüzde 81 oranında fiyat artışı yaşanan Render Network'deki (RNDR) yükselişin sebebi ne? Fiyat artışı devam edecek mi?
23:20
2 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalarda yaşanan belirsizliklerin arasında kısa süre içerisinde yatırımcılarının yüzünü güldüren altcoin büyük ilgi topladı. Popüler altcoin Render Network (RNDR), son 24 saat içerisinde %36 oranının üzerinde bir artış gösterdi.

RNDR’da Yüzde 81 Artış!

Geçtiğimiz hafta yaşadığı fiyat artışına ek olarak RNDR, orta vadede de yukarı yönlü bir seyir izliyor. Önceki haftaya kıyasla RNDR’nin fiyatı yaklaşık %45 oranında arttı ve iki haftalık bir süre içinde neredeyse iki katına çıkarak %81 oranında değer kazandı. Peki RNDR nedir ve neden son zamanlarda yükseldi?

RNDR Blockchain tabanlı Render ağı için yerel bir token. Diğer blok zinciri tabanlı projelere benzer şekilde belirli bir süreçten tasarruf etmek için merkezi olmayan bir düğüm ağı kullanmakta. Kripto para madencilerinin bildirdiği gibi, grafik işlem birimleri (GPU) sadece pahalı değil, aynı zamanda elde edilmesi de zor. GPU’lar, madencilik işlemlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, esas olarak tasarlandıkları 3D grafikleri oluşturmada son derece etkili. Render Ağı, OctaneRender aracılığıyla ağlarına bağlanmalarını sağlayarak boşta kalan GPU’ların kapasitelerini kullanmayı amaçlıyor. Diğer ağ üyeleri daha sonra bu atıl kaynakları kendi projeleri için grafikler oluşturması adına kullanım sağlayabiliyor. Bu kullanıcılar daha sonra bir ağ bakım ücretine ek olarak GPU sahiplerine hizmetleri için RNDR ile ödeme yapmakta.

RNDR Yükselişinin Nedeni

RNDR’nin son zamanlardaki yükselişinin birkaç nedeni olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Apple, GPU sahiplerinin Render Network’e katılmak için kullandıkları uygulama olan OctaneRender’ı App Store’da sundu. Bu durum RNDR’nin profilini önemli ölçüde yükseltmeye yardımcı oldu. Bu gelişmenin yanı sıra kripto vlogger Ran Neuner, RNDR’nin yakında Solana blok zincirine katılabileceğini de ileri sürdü. Ancak RNDR’nin mevcut yükselişini hızlandıran en son somut gelişmenin muhtemelen Revolut’tan gelen haberler olduğu belirtildi. Ödeme şirketi Revolut, geçen yıldan beri platformunda kripto para birimleri kullanıcıya sunuyor. Şirket yaptığı bir açıklamada RNDR’da dahil olmak üzere bünyesine 12 token daha ekleyeceğini duyurdu.

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